Izvor: N1

Govoreći o financiranju zdravstva, ravnatelj HZZO-a Lucijan Vukelić poručio je danas s konferencije na kojoj je predstavljen prijedlog reforme zdravstva da su građani Hrvatske bahati jer misle da je zdravstvena skrb besplatna.

“Imam puno rodbine u Americi. Čim ga vidim on kaže – hvala Bogu, zdrav sam. Jer to u Americi košta. To se u Americi iz svog džepa plaća. Naši ljudi su malo bahati. Kažu – to je besplatno. To nije besplatno, zdravlje u Hrvata košta”, rekao je Vukelić.

Smatra da je naš sustav zdravstvenog osiguranja pravedan iako je, kako neki kažu, monopolistički.

“Sustav je utemeljen na Bismarckovom sustavu solidarnosti, kao i na sustavu plaćanja iz proračuna. Šest milijardi kuna dobiva se iz doprinosa, a ostalo popunjava državni proračun. Jedna trećina građana radi, oko milijun i nešto, a liječi se i koristi zdravstvene usluge 4 milijuna i 150.000 Hrvata. Zadovoljan sam što to uspijevamo pokriti”, kazao je Vukelić.

“Uz osnovno zdravstveno osiguranje ovih se dana provlače neistine o dopunskom zdravstvenom osiguranju. Povećanje se odnosi na participaciju koja ide bolnicama. Bolnice će moći povući više novaca iz zdravstvenog osiguranja. Kad je bilo o tome govora, navelo se da će se povećati cijena auto-osiguranja – to je isto neshvaćanje predloženog. Imali smo četiri posto avansa i ostatak na kraju godine na konačnom obračunu, a sad će to biti pet posto na početku”, dodao je ravnatelj HZZO-a.

Podsjetimo, u Ministarstvu zdravstva danas je održana konferencija za medije na temu reforme zdravstva i javne rasprave o dva prijedloga izmjena zakona.

