Poznati liječnik: Izgubili smo dvije godine u glupom odmjeravanju snaga

Liječnik obiteljske medicine Leonardo Bressan gostovao je u N1 Studiju uživo u kojem je s Ninom Kljenak razgovarao o štrajku liječnika i stanju u hrvatskom zdravstvenom sustavu.

“Nadam se da podizanje materijalnih uvjeta nije bio glavni cilj nego da je to samo jedan od ispunjenih zahtjeva. To je možda od strane ministarstva bilo najlakše izvedivo. Primarna zdravstvena zaštita je i dalje kaskala s ostalim zdravstvenim sustavima”, rekao je liječnik Leonardo Bressan.

Navodi da je vrlo oprezan po pitanju nezadovoljstva.

“Moram biti brutalno iskren i reći da građani nisu ni svjesni koliko im je još dobro i koliko su primarni liječnici još dostupni. Naša upozorenja su počela prije desetak godina na stanje koje će se dogoditi od 2023. pa nadalje. Nažalost, sve od prve do zadnje najave i upozorenja se obistinilo. Nije praćen sustav, nije bilo strateškog i kadrovskog planiranja koje se mora odrediti za desetljeće, a ne za četiri, pet godina. Počinje odlazak i onih koji su ostali raditi u sustavu čisto iz osjećaja obveze i odgovornosti prema drugome. Mladi više nisu spremni ući u tako nesređen sustav. Oni koji rade su pogođeni sve gorim uvjetima i organizacijom rada”, rekao je Bressan.

On navodi da građani moraju biti svjesni uvođenja dugačkih listi čekanja.

“Svi se uvijek hvataju za pojedinačne manjiske slučajeve gdje neki kolege rade i u privatnim poliklinikama. No, to nije većina liječnika. Na manjini se ne može graditi koncept. Treba svima omogućiti da rade prekovremeno, a da taj rad bude sukladan zakonu. Dolazimo do zamora liječnika i opasnih situacija. Jedino je u Hrvatskoj liječnička pogreška kazneno djelo, u cijelom EU-u toga nema. Mislim da su izgubljene dvije godine u glupom odmjeravanju snaga”, kazao je Bressan.

