Pavasović Visković: Turudić će reterirati. Kad prespava, shvatit će da nema drugog izbora

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković i naša novinarka Ana Raić u Pregledu dana su kod Nine Kljenak komentirali današnji Odbor za pravosuđe i curenje informacija.

Podsjetimo, u petak je održana sjednica Odbora za pravosuđe na kojoj je bio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Povod sazivanja sjednice bila su hićenja bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića i HDZ-ova zastupnika Josipa Šarića, koji su uoči USKOK-ove akcije – dali ostavke pa se pokrenula rasprava o tome jesu li znali za istragu i je li bilo curenja informacija.

“Nemam nikakvih saznanja i poričem da bi sa strane DORH-a ikakav podatak koji nije smio izaći izašao u javnost”, rekao je Turudić nakon sjednice. Također, odbacio je sumnje oporbe da je on osobno Škoriću i Šariću odao činjenicu da će biti uhićeni.

Poručio je i da neće pokrenuti istraživanje zašto su okrivljenici dali ostavke na dužnosti predsjednika Uprave i saborskog zastupnika.

Pavasović Visković: Nema sumnje da su znali

Pavasović Visković kazao je da nema sumnje da su uhićeni HDZ-ovci bili upućeni.

“Turudić ima puno pravo štititi svoju instituciju i tvrditi da od njih ne cure informacije, ali kao glavni državni odvjetnik treba reagirati na bilo kakvu sumnju. Hodogram događaja ovih zadnjih mjesec dana pokazuje da informacije cure jer je priča za malu djecu da ova dva recentna uhićenika nisu znala što im se sprema jer im se dva puta ponovio obrazac koji je krajnje neobičan”, započeo je Pavasović Visković.

“Informacije cure, nema sumnje, budimo ozbiljni, jasno je da su procurile informacije, e sad, kako su znali – upirati prstom u nekoga nešto je u što se ne smije nitko upuštati prije ozbiljne istrage jer je broj osoba od kojih može procuriti jako širok”, dodao je odvjetnik.

Što se tiče izjava nakon samog Odbora, Pavasović Visković je rekao: “On dolazi nakon situacije gdje je sat vremena gubio vrijeme na Odboru koji ne liči ni na što. Ja ne znam što bih pričao da sat vremena moram slušati ljude koji su, nažalost, saborski zastupnici i koji sebi uzimaju za pravo da ozbiljno razgovaraju o stvarima kojima nisu dorasli.”

“Turudić će reterirati”

Pavasović Visković ipak vjeruje da će se Turudić predomisliti i istražiti ovu situaciju.

“Kad prespava, mislim da će shvatiti da nema nikavog izbora nego da to istraži, to je u njegovom interesu. Turudić to mora istražiti jer je glavni državni odvjetnik i mora to istražiti s obzirom na cijelu priču koja je bila na početku njegovog imenovanja. Vjerujem da je dovoljno pametan da to shvati, a on će napraviti ono što je dobro za njega i pametno. Mislim da će reteritati i mislim da je to u interesu države, institucije i njega osobno”, smatra odvjetnik.

Što je s procesnom štetom?

Ako je bilo curenja informacija, što je s procesnom štetom? “Nema je. U trenutku kad saznaju za istragu ili daju ostavku, već je cijeli spis gotov, dokazi su prikupljeni, kad se USKOK odluči na uhićenje, USKOK sve ima i više nisu imali ni vrmeena ni pozicije da sakriju neki trag ili naprave nešto tog tipa”, kazao je Pavasović Visković.

Ipak, navodi da ga kao građanina više brine jedna druga stvar. “No, ono što me brine jest da je u vladajućoj stranci uspostavljen procedura kontrole štete – nemamo više problem je li neko korumpiran ili nije, nego imamo hodogram što ćemo napraviti da PR-ovski iskontroliramo priču. To me zabrinjava jer bi se vladajuća stranka trebala boriti s uzrocima, a ne posljedicama.”

Kadrovska situacija: “Izbor je između Dobronića i Turudića”

Raić navodi da je procedura izbora glavnog državnog odvjetnika farsa jer ga u konačnici izglasa većina u Saboru: “Ruku za tebe digne saborska većina i ne vidim tu neku posebnu transparentnost i naravno da je glavni državni odvjetnik izbor vladajuće većine.”

“Nažalost smo u kadrovskoj situaciji gdje je vladajuća stranka premrežila sve. Sad se postavlja pitanje: Je li bolje imati na ovakvim mjestima profesionalca s određenom prtljagom i političkim backgroundom kojeg ne bi trebao imati ili nam je bolje imati nekoga kao što predsjednik Vrhovnog suda koji je drag, simpatičan i pošten, ali nije za to mjesto. Mislim da nemamo trećeg izbora. Izbor je upravo između Dobronića i Turudića, trećeg nemate”, istaknuo je Pavasović Visković.

“Kadrovska situacija je loša i postaje gora”, dodala je Raić na kraju.

