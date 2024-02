Ljudi koji su proveli natječaj za šefa DORH-a objašnjavaju gdje je zapelo s Turudićevom sigurnosnom provjerom

Podijeli :

Pitali smo Državnoodvjetničko vijeće (DOV) je li zatražilo sigurnosnu provjeru za suca Ivana Turudića kada se javio na javni poziv raspisan za glavnog državnog odvjetnika. Naime, u javnom pozivu je stajalo da kandidat koji ne dolazi iz sustava DORH-a, poput Turudića, mora za to dati suglasnost. DOV ima ovlast zatražiti sigurnosnu provjeru za kandidata od Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA-e). To se, objašnjavaju ipak nije dogodilo, jer, kako kažu to nije njihova zadaća u ovom postupku

Prema Stavku 5. Članka 58. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću što ga je DOV citirao u Javnom pozivu za glavnog državnog odvjetnika stoj da sigurnosnu procjenu od SOA-e traži upravo DOV. No, prema obrazloženju iz DOV-a koje smo danas dobili ta se odredba odnosi samo na zamjenike glavnog državnog odvjetnika. DOV tvrdi da nema ingerenciju zatražiti sigurnosnu provjeru za kandidata za glavnog državnog odvjetnika.

Evo objašnjenja iz DOV-a

“Uvjeti za imenovanje glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske isti su kao i uvjeti za imenovanje zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske. Međutim, postupci njihovog imenovanja u bitnom su različiti.

DOV provodi postupak imenovanja zamjenika glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, te donosi odluku o njihovom imenovanju. DOV u postupku imenovanja glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske raspisuje javni poziv, te dostavlja Vladi RH pravodobne i potpune prijave kandidatima koji ispunjavaju uvjete”, pojašnjavaju iz DOV-a.

Je li postupak skroz jasan?

Navode dalje da su se pozvali na famozni Stavak 5. Članka 58. Zakona o DOV-u jer su uvjeti za imenovanje glavnog državnog odvjetnika i zamjenika glavnog državnog odvjetnika isti.

“U postupcima imenovanja zamjenika glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske DOV je tijelo koje prije donošenja odluke o imenovanju nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji podnosi zahtjev za provedbu temeljne sigurnosne provjere za kandidate koji ne obnašaju državnoodvjetničku dužnost. No, ta se ovlast ne odnosi na postupak imenovanja glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske u kojem DOV ne donosi odluku o imenovanju”, poručuju iz DOV-a.

Iz njihovog odgovora proizlazi da bi sigurnosnu provjeru mogao eventualno zatražiti Hrvatski sabor koji glavnog državnog odvjetnika imenuje, no to se, poznato je, nije dogodilo.

