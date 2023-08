Ljudi padaju u nesvijest zbog vrućine, Hitna poslala apel građanima!

Podijeli :

CRISTINA QUICLER / AFP

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je u ponedjeljak upozorenje na toplinske valove idućih dana širom Hrvatske, koji mogu djelovati na zdravlje, stoga iz hitne medicinske službe apeliraju na građane da se drže uputa za zaštitu od sunca.

Zbog velikih vrućina, koje posljednjih dana dosežu visokih 35-36 stupnjeva u hladu s osjetom 39-40, sve je više poziva županijskom Zavodu za Hitnu medicinu u Splitu, koji bilježi velik broj intervencija. Visoke temperature potiču iscrpljenost te su tijekom jutra i prijepodneva u ponedljak u Zagrebu zabilježena dva kolapsa na radim mjestima, doznaje se u zagrebačkom zavodu za javno zdravstvo.

“U Splitu imamo velik broj intervencija, a time i pacijenata koji samostalno dolaze na hitnu ili im se pak pomoć pruža na terenu”, doznaje se od dr. Jakova Aranze. Najčešće se javljaju pacijenti kod kojih je došlo do pogoršanja osnovne bolesti, a to su kronični bolesnici koji pate od srčanih bolesti, visokog tlaka ili dijabetesa.

Kratke nesvjestice u ulici ili trgovini

Vrlo često pomoć traže osobe koje su bile izložene vrućini, oni koji nisu uzimali tekućinu ili se nisu pridržavali osnovnih uputa. Zbog toga dolazi do kratkotrajne nesvjestice, sinkope, koja se događa na ulici ili u trgovini.

“Od kada je krenula ova izražajna vrućina, vrlo često imamo pozive građana koji nas zovu jer se neka osoba srušila na pod. Tu osobu treba skloniti u hladovinu, dati joj gutljaj vode, malo popričati s njom i sve će u pravilu biti riješeno”, objašnjava Aranza.

Ističe, međutim, kako često dobivaju i dramatične pozive zbog primjerice uboda ježa, manje posjekotine ili udarca, kao i u večernjim satima zbog alkoholiziranosti mlađih turista, što im stvara veliki problem jer dodatno zagušuje telefonske linije.

Pridržavati se zdravstvenih savjeta

S obzirom na najave visokih temperatura koje mogu djelovati na zdravlje, u zagrebačkom Nastavnom zavod za hitnu medicinu očekuje više intervencija idućih dana, a su već zabilježena dva kolapsa na radnim mjestima.

“Dok je radni tjedan, kad su takve vrućine uvijek je više posla, zbog ljudi u gradskom prijevozu i na radnim mjestima. Za vikend nije bilo puno intervencija jer ljudi više odlaze van grada i manje se kreću po centru i dućanima”, kazala je Hini voditeljica smjene Željka Grgić.

Visoke temperature mogu potaknuti iscrpljenost i toplinski udar te mogu pogoršati postojeća stanja, poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolest, a rizične skupine su, kaže Grgić, stariji sugrađani, kronični bolesnici i mala djeca.

“Za vrijeme trajanja velikih vrućina treba se pridržavati savjeta zdravstvenih ustanova. U kritičnom razdoblju između 11 i 17 sati preporučeno je ne izlagati se direktno suncu, ne izlaziti van, boraviti unutra, prozračiti prostore. Ukoliko izlaze van trebaju se zaštiti faktorom, kapom i piti dosta tekućine”, poručila je.

Građanima poručuje da od 10 do 17 sati tijekom vrućih dana izbjegavaju izlazak na sunce, a ako već moraju izaći, trebaju odjenuti svjetliju odjeću, staviti šešir, piti tekućinu, držati se rashlađenih prostora, izlaziti ranije ujutro ili kasnije navečer.

Opasnost do toplinskih valova do kraja tjedna

Vrlo velika opasnost od toplinskih valova od utorka do petka najavljena je za riječko i dubrovačko područje, a od srijede na kninskom i splitskom području.

Velika opasnost od toplinskih valova u četvrtak i petak bit će i u Osijeku za koji je izdano narančasto upozorenje, dok je za petak narančasto upozorenje izdano i za Zagreb, Karlovac i Gospić.

U utorak će u Hrvatskoj biti sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, na Jadranu i uz vrlo toplu noć. Vjetar na kopnu većinom slab, duž obale noću i ujutro slaba i umjerena bura, a poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu većinom od 24 do 29, a najviša dnevna uglavnom od 32 do 37 stupnjeva.

Između ostaloga, savjetuje se piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera.

Također, savjetuje se isključiti što je više moguće električnih uređaja u domu, izbjegavati naporan fizički rad ili ga obavljati u najhladnije doba dana, što je obično u ranim jutarnjim satima.

Djecu i životinje ne smije se ostavljati u parkiranom vozilu.

Posebnu pažnju treba posvetiti novorođenčadi i maloj djeci – za njih treba koristiti zaštitna sredstva s najvećim faktorom te odjenuti ih u laganu odjeću koja ih također štiti od UV zračenja.

