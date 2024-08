Gradonačelnik Pule: Jako sam se preplašio kad sam čuo da će se Grbin kandidirati

Podijeli :

Predsjednik SDP-a na odlasku Peđa Grbin, tijekom gostovanja u N1 Studiju uživo s Domagojem Novokmetom, otkrio je da razmišlja kandidirati se za gradonačelnika Pule, o čemu je nešto za reći imao i aktualni lider tog grada Filip Zoričić.

“Nijedna vrata ne zatvaram, nijednu mogućnost ne isključujem, ali prije toga ću razgovarati s novim predsjednikom SDP-a i gradskom organizacijom stranke. Takva odluka u ovom trenutku ne postoji”, kazao je Grbin.

Dodao je i kako ne smatra da se Pulom trenutno upravlja na dobar način.

“Bio bi uspjeh da sljedeći gradonačelnik ili gradonačelnica Pule bude iz SDP. Ne odbijam unaprijed mogućnost upustiti se u tu bitku”, ustvrdio je Grbin.

Nezavisni Filip Zoričić, koji je na prošlim lokalnim izborima pobijedio Elenu Puh Belci, iza koje su bili IDS, Istarska stranka umirovljenika i Zeleni savez, ne vidi Grbina kao prijetnju.

Grbin pobrojao što si sve zamjera: Trebao sam brže odrezati onu ekipicu…

“Jako sam se preplašio kad je dao tu izjavu, ne mogu doći sebi već par sati. Znate onu pjesmu “Svijet voli pobjednike”? Obzirom da je izgubio na izborima, volio bih da se kandidira za gradonačelnika Pule. Kaže da se u Puli ne radi dobro pa ne kaže što se ne radi dobro”, komentirao nam je Zoričić pa nastavio:

“Dobro sam surađivao s gradskim vijećnicima SDP-a, podržavali su proračun, radili smo na zajedničkim projektima. Mislim da to nije fer prema njima i prema građanima, ali to je demokratsko pravo. Očito se želi vratiti kući i to je legitimno, mi želimo da se ljudi vraćaju kući. Uvijek svojim učenicima govorim da se vrate doma. Ima čovjek svoju struku i imat će sigurno posla. Drago mi je da će biti dobrih kandidata na sljedećim izborima, da kritiziraju oni koji ništa dosad nisu napravili u političkom životu i mislim da će građani svoje reći na vrijeme.”

