Majstor otkrio tajne električnog bojlera. Treba li ga isključiti dok se tuširamo i kada znamo da je pun kamenca

Podijeli :

Shutterstock / Ilustracija

Povremeno se u crnim kronikama mogu pročitati vijesti o tragičnim gušenjima i trovanjima ugljikovim monoksidom, plinom bez boje i mirisa, koji "iscuri" iz neispravnih plinskih bojlera u kupaonicama.

No, smrtni slučajevi u kupaonicama događaju se i zbog neispravnih električnih bojlera, odnosno strujnog udara prilikom ulaska u kadu ili pod tuš. Ako u električnom bojleru pregori grijač pa samo žica struje ostane grijati vodu ili ako uzemljenje bojlera nije dobro izvedeno, prijeti opasnost zatvaranja strujnog kruga kroz vodu koja stiže iz spremnika.

Ovo je jedan od najvećih potrošača struje u kućanstvu, evo što možete napraviti

Mnogi se stoga pitaju treba li, sigurnosti radi, isključiti električni bojler prije tuširanja ili kupanja u kadi. Električar Damir Mikuličić iz Zagreba na to je pitanje najprije odgovorio neodređeno: “I treba i ne treba”.

Ključna je kvaliteta instalacija

Potom je određenije objasnio da sve ovisi o tome kakve su instalacije i koliko su dobro izvedene.

“Ako su napravljene kako treba, po propisima, i ako postoji zaštitna sklopka, onda nema potrebe gasiti bojler. Ako je uzemljenje dobro izvedeno, bojler neće biti uzrok nesreće”, kaže.

No ako ljudi nisu sigurni u kvalitetu instalacija ili ih je pokolebao neki tragičan slučaj za koji su čuli, razumljivo je da gase električni bojler prije tuširanja ili kupanja u kadi.

Oprez! Povlači se kućanski aparat, postoji opasnost od strujnog udara

U ovdašnjim kućanstvima, kaže Mikuličić, najviše su zastupljeni plinski bojleri. Na Jadranu, u Dalmaciji, gdje plinofikacija nije dovršena i gdje većina kućanstava još nema prirodni plin, kućanstva se većinom griju na električnu energiju i tamo je najviše električnih bojlera. U novogradnjama se sve više ugrađuju dizalice topline, no u cjelini gledano najviše je plinskih bojlera.

Treba li bojler stalno biti uključen?

Električara Mikuličića pitali smo i ima li potrebe da električni bojler stalno bude uključen.

“Kazat ću vam iz svog iskustva. Ako me više dana nema doma, isključim bojler. Ali što se tiče dnevnog korištenja, ako ste svaki dan u kućanstvu, onda nema potrebe isključivati bojler. U suprotnom ste ograničeni na to da ga palite kad vam treba. Ako je bojler stalno uključen, u spremniku od 50 litara uvijek će biti tople vode. Ako je bojler isključen, kad dođete doma vi u spremniku imate 50 litara hladne vode pa kad ga uključite da je zagrije, on mora “full” raditi, punim kapacitetom. I tada treba bar sat vremena da se voda ponovno ugrije. Ne vidim ekonomsku računicu u paljenju i gašenju bojlera osim kad vas nema doma nekoliko dana. U tom slučaju nema smisla da vam bojler grije vodu”, objašnjava.

Znak da se u bojleru nakupio kamenac

Posljednjih godina, kaže, kod nas je problem tvrda voda koja pogoduje stvaranju kamenca u bojlerima i utječe na njihov rad.

“Ranije nije bilo tako, a sada ili je voda toliko tvrda ili su grijači u bojlerima lošije kvalitete nego prije. Ne može se kupiti jako kvalitetan grijač koji bi dugo izdržao i s kamencem. Ovi sada koštaju 15 do 20 eura. No stvar je u tome da nitko i ne čisti bojler od kamenca sve dok grijač ne “krepa”. Ne isplati se otvarati bojler i čistiti ga ako ne mijenjate i grijač”, kaže Mikuličić.

Na koju temperaturu biste trebali postaviti bojler kako biste uštedjeli električnu energiju

Ipak, postoji način da se na vrijeme utvrdi nakupljeni kamenac u električnom bojleru.

“Ako ste zagrijali vodu u spremniku od 50 litara, a jedna osoba ne uspije se istuširati toplom vodom, to je znak da grijač još radi i grije, ali da se na njemu i u bojleru nakupilo puno kamenca. Tada treba očistiti bojler, a stari grijač zamijeniti čak i ako je još ispravan”, objasnio je ovaj električar iz Zagreba.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.