Malenica otkrio kako bi se mogle promijeniti izborne jedinice

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica rekao je u srijedu da bi u vezi s izmjenom Zakona o izbornim jedinicama najlakše bilo utvrditi koliko svaka jedinica ima birača i sukladno tome doći do broja zastupnika, bez prekrajanja izbornih jedinica jer je to uvijek kompleksno.

“Mijenjanje granica je uvijek složen i kompleksan potez jer tu se traži da jedinice budu jednake veličine. To bi po hrvatskom sustavu bilo oko 360.000”, rekao je Ivan Malenica u emisiji “A sada Vlada”.

“Ako krenemo s postojećim izbornim jedinicama, prije svega ovim iz istočne Hrvatske gdje nedostaje određeni broj birača, to bi značilo povlačenje prema zapadnom dijelu Hrvatske. To je jedna kompleksna aktivnost”, ocijenio je.

Istaknuo je da bi puno lakši model bio da u postojećim izbornim jedinicama, koje su na snazi 23 godine “i građani su se već s njima identificirali” – ide na razmjeran sustav, da se bira ovisno o broju birača.

“Najlakše bi model bio da utvrdimo koliko svaka jedinica ima birača i sukladno tome dođemo do broja zastupnika, bez prekrajanja. To je najlakša varijanta i zapravo bi se kroz to poštivalo načelo jednake težine glasa, no ne bih sad detaljnije govorio o nekom modelu”, naglasio je.

Malenica je dodao i kako ima prijedloga da svaka županija bude izborna jedinica i kako to također nešto što je na tragu stava Ustavnoga suda da se prati teritorijalni ustroj.

Za mogućnost povećanja broja saborskih zastupnika (sa 151 na 159) rekao je kako to nije realno. “Mislim da ćemo se kretati u okviru postojećeg broja zastupnika kojeg imamo u Saboru”, dodao je.

Ministar pravosuđa i uprave poručio je da se mora dobro promišljati da novi model bude održiv u desetak izbornih ciklusa, no pri izmjeni zakona ne očekuje konsenzus zbog oporbenog “prikupljanja političkih poena”.

