Izvor: N1

Sve ljubitelje sporta kao i ljude koji su voljeli i poštovali jednog od najvećih trenera svih vremena, jutros je dočekala tužna vijest - preminuo je Miroslav Ćiro Blažević u 88. godini života.

Miroslav Ćiro Blažević se već duže vremena borio s rakom prostate i sada je, nažalost, tu bitku izgubio. Ćiro je sutra trebao proslaviti 88. rođendan.

Legendarni trener svih trenera je svoj posljednji intervju za N1 dao u svibnju prošle godine kada je razgovarao s novinarom Semirom Mustafićem. Ćiro je tada boravio u svom rodnom Travniku gdje se igrala humanitarna utakmica na stadionu Pirota.

Blažević je govorio za N1, a na samom početku se osvrnuo na emocije i kakav je osjećaj doći u rodni Travnik.

“Želio sam doći iako mi je doktor to zabranio. Rekao mi je da me se odriče jer nisam normalan, a ne zna da je moj boravak u Travniku najefikasnija medicina koja je mogla doći u ovim teškim zdravstvenim problemima u kojima sam se našao. Tako da, istini za volju, ja sam zaboravio i na bolest, bolove na sve, tu sam i kao da sam se rodio ponovo”, rekao je Ćiro Blažević.

Osim teške zdravstvene situacije legendarni Ćiro ne predaje se i u sjajnom raspoloženju provodi svoj boravak u Travniku.

“Ovdje su mi učinili veliko zadovoljstvo i kažem da bih preporučio svakom pacijentu kao što sam ja da ne zanemari priču da druženje s prijateljima je najbolji lijek i možda ozdravljenje. Ja sam sada zdrav. Družim se kao da sam još uvijek aktivan trener i hvala vam na interesu, što želite saslušati što mislim i evo me, na raspolaganju sam”, rekao je Blažević.

U filmu Sabahudina Topalbećirevića o Ćiri Blaževiću viđena je jedna nova dimenzija trenera svih trenera – srce i emocija koja je približena gledateljima.

“Sine moj, jako si dobro dijagnosticirao sve. Ja sam znao da ću se u Travniku osjećati kao zdrav čovjek, a ne kao bolestan. Jedva sam čekao da dođem među vas, da se družimo, da evociram sve ono što me veže za Travnik jer tu sam proveo svoju mladost, tu sam krenuo i apsolutno sam vezan za Travnik i kao da su znali gospodin Dautović i njegove kolege u skupštini grada da to priželjkujem i ispunili su mi jednu veliku želju da me nominiraju za počasnog čovjeka grada Travnika. Mog Travnika”, otkrio nam je Blažević.

Osvrnuo se Ćiro tada i na stanje u reprezentaciji Bosne i Hercegovine.

“BiH bez ikakve dvojbe posjeduje tradicionalno jednu koncentraciiju talenta koji se nikako ne konkretizira rezultatom. Evo ću s ovog mjesta i upozoriti da su oni privilegirani da mogu svoj narod razveseliti, napraviti sretnim ili nesretnim – tužnim. I ako tu činjenicu shvate, onda bi bili ludi ako ne bi zadnji atom energije dali za pobjedu kako bi razveselili i realizirali na jedan pozitivan način svoju privilegiju da imaju tu mogućonost obradovati svoj narod ili ga napraviti nesretnim. Sport je fenomen koji može ujediniti ljude, koji može razveseliti i zato vi akteri koji ste zaduženi za to, ne kalkulirajte nego se pripremite za viteški boj, dajte sve od sebe da nas razveselite”, poručio je Ćiro Blažević.

