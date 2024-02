Mamić o Rimac: “Kad netko u mom uredu ne bi znao izguglati javno dostupan dokument ja bih mu se zahvalila na usluzi”

Podijeli :

Stručnjakinja za komunikaciju Ankica Mamić gostovala je u N1 Studiju uživo kod Igora Bobića gdje je komentirala poruke između kandidata za državnog odvjetnika Ivana Turudića i bivše državne tajnice Josipe Pleslić ex Rimac.

Mamić smatra da to što se premijer Andrej Plenković još nije oglasio o cijeloj situaciji isto šalje svojevrsnu poruku.

Tko uopće može pokrenuti, tko voditi stegovni postupak protiv sudaca i koje su kazne?

“Svatko odgađanje je isto tako poruka. Najlošije rješenje je premijeru odgoditi glasanje. Mene čudi da glasanje nije bilo prošli petak kad je Vlada odlučila da je gospodin Turudić najbolji od četiri kandidata.”

Mamić ističe kako se iz poruka Rimac vidi da je ona lobirala za Milenka Bašića.

“Ali najsmiješnije od svega, u trenutku ona je bila šefica izborne kampanje Tomislavu Karmarku. Nakon toga je Most spriječio njeno imenovanje za ministricu pravosuđa. Ona odlazi u saborske klupe i njoj Tomo, pretpostavljam Karamarko, on traži od nje jedan javno dostupan dokument, Pravilinik o radu Povjerenstva za sukob interesa, jer znamo da u tom času Karamarko ima problem s Povjerenstvom za sukob interesa. I ona to ne zna sama naći nego piše predsjedniku Županijskog suda da joj nađe taj pravilnik.”

O slučaju Turudić oglasili se i suci: Sudac mora izbjegavati svako nedostojno ponašanje

“Kad netko u mom uredu, od ovih početnika, ne bi znao izguglati javnodostupan dokument ja bih mu se stvarno zahvalila na usluzi”, dodaje Mamić.

Rimac je cijelu svoju karijeru provela kao lobistica, tvrdi Mamić.

“Ja ne znam kad se ona stigla baviti poslovima državne tajnice, jer vidimo da je bila u Dubrovniku, sad ovdje, sad vjetroelektrana, sad automobili, sad kojekakvi razni događaji. I to je jedan vid problema na koji bi oporbeni političari trebali malo više ukazivati.”

Turudić je bio najbolji kandidat?

“Razgovarala sam s puno odvjetnika i oni su se svi složili da od četiri kandidata koja su razmatrana za glavnog državnog odvjetnika, sudac Turudić je bio najbolji kandidat. Zanimljivo je da oporba nije mogla motivirati boljeg kandidata. Oni nisu niti toliko snažni da motiviraju nekoga iz redova vrhunskih pravnika u Hrvatskoj, a sigurna sam da ih ima puno”, ističe Mamić.

Za premijera Plenkovića ovo je jedna od najdelikatnijih situacija u kojima se našao, smatra Mamić.

“Mislim da je zbog toga premijer i odlučio obaviti stranačke konzultacije. Mislim da tu u pozadini ima puno više dionika osim premijera. Naravno da se zna da je njegova zadnja. On je šef, on je Turudića i predložio, on ga je do subote i branio. Taj tajming curenja poruka je isto u komunikacijskom smislu vrlo važan. Onaj tko je te poruke dao Jutarnjem listu je sigurno imao te poruke i dok je trajao kandidacijski postupak. Zašto nisu pustili te poruke u kandidacijskom postupku nego ih puštaju tek sada? To su sva pitanja na koja ja imam odgovore jer razumijem otprilike scenu, ali to nisu stvari koje mogu javno govoriti jer nemam nikakvih dokaza.”

