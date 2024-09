Selak Raspudić: Plenković mi se podsmijehuje, njemu odgovara Milanović na Pantovčaku

Podijeli :

Neovisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić, koja je prva najavila da ulazi u utrku za Pantovčak protiv Zorana Milanovića, bila je gošća Točke na tjedan s Natašom Božić.

Selak Raspudić kaže kako smatra da je realno da žena može doći na Pantovčak i bez podrške velike stranke. “Realno je i dat ću sve od sebe da to osvarim. Jedina promjena može doći od nestranačke osobe”, kaže Selak Raspudić dodajući kako se svi vole hvaliti time da su nestranački, poput HDZ-ovog kandidata kojeg podržava stranka. Odgovarajući na pitanja, Selak Raspudić kaže i kako joj se Andrej Plenković podsmjehuje, ali da sve to radi jer njemu odgovara situacija u kojoj je na Pantovčaku upravo Zoran Milanović.

Dosad nismo imali situaciju poput ove na predsjedničkim izborima.

Logistika nije ono što dobiva izbore i Selak kaže da ne pristaje na takvu ucjenu. “Ako osoba poput mene nije netko tko može u ovakvu utakmicu, kako će onda građani ući u nju? Dugo sam razmišljala o ovome prije nego što sam ušla u ovu utakmicu. Odgovorno tvrdim da su to jedini izbori na kojima se može probiti”, kaže i objašnjava kako kapilarna premreženost onemogućava nove ljude da na parlamentarnim izborima ostvare dobar rezultat.

Kaže i kako se DP-u sada dogodilo isto što i Mostu. Ostvarili su dobar rezultat, a onda ih je HDZ pojeo.

“Promjena koja se može dogoditi je ona na predsjedničkim izborima”, govori.

Financiranje kampanje

Na pitanje o tome tko joj financira kampanju, Selak Raspudić kaže da je financira sama. Milanovićevu kampanju, kao i onu HDZ-a, kaže, financira se iz državnog proračuna. “Ja sam se iz principa odrekla sredstava iz proračuna kad sam otišla iz Mosta i smatram da sam učinila ispravnu stvar. Kad ulazite u politiku ne smijete tako kalkulirati. Jesam li u politički nezavidnijoj situaciji? Jesam”, kaže i dodaje kako je to neće obeshrabriti.

“Mogu ići vlastitim autom, mogu i javnim prijevozom. Ja sam izrazito marljivo radila, nisam otišla na porodiljni prije zadnjeg dana i vratila sam se prije isteka minimalnog roka da bih se borila za pomorsko dobro. … Ja ću dati sve od sebe i nije mi problem zapeti da bih ostvarila ozbiljnu kampanju u skladu sa svojim mogućnostima”, kaže Selak dodajući da ima što reći u ulozi predsjednice i da će se boriti da ponudi sadržaj, a ne da logistikom kompenzira nedostatak sadržaja.

Politički oponenti joj govore da je trebala ići u EP i da je predsjednička kampanja samo uvertira u kampanju za zagrebačku gradonačelnicu. Selak odgovara kako se pokazalo da aktualni predsjednik nije onaj koji može parirati Vladi jer je destabilizirao vlast na parlamentarnim izborima. “Bitnije je da ostanem ovdje i u ovim se uvjetima borim za Hrvatsku. Ova kandidatura ni najmanje nije sredstvo za druge svrhe. Ja planiram na ovim izborima pobijediti. Je li netko pitao Primorca i Milanovića što planiraju ako izgube? To su jeftini načini diskreditacije moje političke kandidature”, kaže Selak Raspudić.

Tko joj je protukandidat?

Selak se pita postoji li ijedna činjenica koja utemeljuje optužbe premijera Plenkovića da ona “trči utrku za Milanovića”. “Ja tako mogu reći da je on tajni agent Sjeverne Koreje. Tolika je veza s istinom ove teze da smo mi Milanovićevi igrači”, odgovara Selak na pitanje može li uzeti više glasova Primorcu ili Milanoviću. Kaže kako se u HDZ-u boje jer znaju da imaju slabog kandidata. “I kroz optiku njihovih birača ga definira činjenica da je kršitelj HDZ-ovog Statuta. Što se mene tiče ta paradigma da nekome uzimam glasove je smiješna. Demokratski glas je pravo svakog građanina, oni nemaju svoje glasove, postoje samo glasovi građana RH. Onda bih ja mogla, pošto sam se prva kandidirala da Primorac oduzima glasove meni. To je sve politička taktika”, kaže.

“Moj protukandidat je Zoran Milanović. Primorac ima povijest podržavanja lijevih kandidata i nije se usudio reći ni riječ o mandatu aktualnog predsjednika. Tomašević je jasno rekao da oni ne idu na Milanovića, nego na mene. Ja i dalje ostajem jedina ozbiljna protukandidatkinja Milanoviću i ne libim se reći što bih učinila bolje”, govori.

“Obraćam se svim građanima, to nije floskula, to je smisao funkcije predsjednice RH”, kaže Selak na pitanje obraća li se lijevim ili desnim biračima. “Od početka govorim isto, i dok sam bila u Klubu Mosta koji je desniji od mene, da sam politički najbliže centru, jasno sam zauzimala stavove. Ja nisam od jučer na političkoj sceni da prodajem priču, koncentriram se na teme u kojima se može ostvariti iskorak, nisam parazitirala na svjetonazorskim temama”, govori.

Uvođenje vojnog roka

Što su ključni potezi koje će poduzeti bude li izabrana?

“Prva stvar je pitanje politizacije vojske. Uskoro ćemo razgovarati o vojnom roku. Vrlo je opasno da jedna osoba koja smatra da se hrabrost dokazuje vožnjom helikopterom, donosi tako ozbiljne odluke kao što je uvođenje vojnog roka. To je dalekosežna odluka s posljedicama za naše građane. Netko s pozicije aktualne vlasti kome to služi za signaliziranje vrline i da bi odagnao sumnju da je Hrvatska ugrožena, ne može donositi takvu odluku. Kao i svaka razumna osoba, nisam sklona militarizaciji i smatram da je to posljednje rješenje. Ali, kao vrhovna zapovjednica, ako me vojna znanost i vojni stručnjaci uvjere da je to nužno, onda neću od toga bježati. Ako je to neophodno, onda se ne može ići na razini roka koji je deklarativan i na razini tečaja, nego on mora biti ozbiljan i u skladu sa strukom. Sigurno nisam za trošenje novca na neke tečajeve ili za nepotrebnu militarizaciju društva bez opravdanih argumenata”, kaže.

Selak Raspudić dodaje kako se ne komunicira o neposrednim rizicima kojima smo izloženi sad, a nismo bili prije npr. dvije godine. Kaže i kako nema projekcija o tome koliko ljudi treba. “Ne mogu se davati načelne političke izjave da bi se nekome svidjeli da ste za ili protiv vojnog roka. Ozbiljne teme zahtijevaju ozbiljan odgovor”, govori.

Priznanje Palestine

Uz vojsku, predsjednica Republike nadležna je i za diplomaciju. Vruće pitanje – priznanje Palestine.

“Smatram da je aktualni predsjednik tome pristupio potpuno pogrešno. To je ozbiljna odluka i donosi se u skladu s Vladom. Vi kao predsjednik se ne možete ponašati kao kandidat. Njegov vanjskopolitički stav ima posljedice i težinu, on je, kao i za vrijeme parlamentarnih izbora, zaboravio da nije u funkciji kandidata. Što se tiče mog stava, ključni argument koji ide u prilog priznanja Palestine je da to ima moralnu vrijednost i da će dovesti do kraja ovog sukoba. Taj argument nema utemeljenje u praksi. Ako govorimo o vanjskopolitičkim odlukama, treba postojati argumentacija. Tu su međunarodno pravo, humanitarno usmjerenje i političko okruženje. Uzimajući to sve u obzir, situacija nije jasna i ostajem pri tome, ali smatram da je bitno, da treba nastaviti pažljivo motriti situaciju i davati maksimalnu moguću humanitarnu pomoć. Ali Hrvatska nije ta koja će tu voditi trendove”, kaže.

Rat u Ukrajini

Milanović Plenkoviću zamjeri da je Hrvatska preangažirana u ratu u Ukrajini.

“Kako sada objasniti tako nepodudaran stav aktualnog predsjednika”, kaže.

“To ostavlja dojam zemlje koja nije ozbiljna”, nastavlja.

“Smatram da trebamo pomoći prijateljskoj zemlji, ali ne smatram da trebamo slati svoju vojsku u Ukrajinu. Hrvatska je mala zemlja, nije zemlja koja nema stav, ali mora znati da u ovakvim temama koje nisu naš vanjskopolitički problem, mora znati gdje joj je mjesto i prije svega štiti građane RH”, kaže.

Funkcija predsjednice

“Moji politički naglasci su poznati, sigurno neću šutjeti kao predsjednica”, kaže Selak Raspudić govoreći o tome što još planira pobijedi li na izborima. Dodaje da su tu sigurno prava starijih osoba, ali ne prigodničarski dižući mirovine uoči izbora. Planira se baviti u umjetnom inteligencijom kako bi prevenirali kibernetički napadi i prevare.

“Međutim, funkcija predsjednice RH, ako je ne želimo do kraja degradirati, podrazumijeva drugu ulogu. Ta uloga nije nešto usputno, nebitno niti nešto čemu treba dodatni sadržaj. Ono što je učinila Ivana Kekin je da je priznala javno da je ta funkcija nevažna pa traži nove načine da je izvan njezinih ustavnih ovlasti osvježi”, govori Selak Raspudić.

“Milanović nikada nije bio predsjednik RH, on je rješavao problem svog prethodnog političkog neuspjeha u odnosu na Plenkovića. On se zato cijelo vrijeme ponaša kao šef oporbe, što je izrazito štetno jer je to radio s pozicije vlasti. Onemogućio je da oporba zaživi i da neka osoba iz te opozicijske uloge postane šef i da posljedično imamo promjenu na parlamentarnim izborima. Važno je mijenjati osobu”, poručuje.

“Ono što se tiče ovlasti predsjednice se odnosi na stabilnost vlasti. Tu dolazimo do onoga zbog čega je ta funkcija važna. Mi smo prešli u parlamentarni sustav jer nismo htjeli da sva moć bude u rukama jednog čovjeka. Kroz apsolutnu kontrolu Sabora opet smo se sveli na to da imamo svu vlast u rukama jednog čovjeka. Zalažen se da se ovlasti predsjednice promjene tako da ona ima pravo veta u određenim situacijama i koji bi bio povratno kontroliran od parlamentarne većine. Hoće li moja suradnja s Plenkovićem biti drugačija? Hoće. Zašto? Ako on uđe u tvrdu kohabitaciju s još jednom osobom vidjet će se da je on bio problem od početka. On pored Milanovića izgleda kao civiliziran i uglađen državnik, ali kad dođe osoba koja nije Milanović, onda će njegove mane, pa i skolonost autoritarnosti, doći do punog izražaja. Građani moraju vidjeti da postoji drugačiji model od njih dvojice. Ja nisam opterećena stranačkim dugovima niti ću funkcniorati po principu ‘ti meni moje, ja tebi tvoje'”, kaže.

Selak Raspudić kaže kako ne očekuje da joj činjenica da je žena bude prednost, ali da ne smatra da joj je to nedostatak. “To se često ponavlja i to je uvriježena predrasuda. Bila sam predavač na ratnoj školi, najviši vojni časnici u dominantno muškom okruženju, gdje bi očekivali takve predrasude, ali brzo sam stvorila okruženje u kojemu se razgovaralo… Bila sam jedan od dva najbolje ocijenjena predavača”, govori Selak. Dodaje i da misli da je hrvatsko društvo dovoljno zrelo da izabere najbolju osobu, ne zato što je žena ili muškarac.

Pobačaj i umjetna oplodnja

“O pobačaju sam govorila. Ne smatram da je zakonska zabrana rješenje, ali ne smatram ni da je pobačaj najveća društvena vrednota kojoj je mjesto u Ustavu”, kaže.

Što se tiče umjetne oplodnje, Selak Raspudić kaže kako smatra razumnim da se koristi dostignućima medicine. “Unutar same umjetne oplodnje postoji puno prostora za raspravu o etičkom postupanju”, navodi dodajući da raspravu, ako želimo da ona bude ozbiljna, treba nijansirati i ući u njezinu bit.

Na pitanje o moliteljima ispred bolnica, Selak kaže kako ne smatra da agresivni pristup, poput klečanja na trgovima ili stajanja ispred bolnica, potiče ljude na djelovanje. “Smatram da bismo puno bolje rezultate postigli na drugi način. Ali svjesna sam da sve što je u okvirima Ustava i zakon, bez obzira što se ja s tim ne slažem, ne treba biti zabranjeno. Zašto? Jer imam povjerenja u demokraciju”, zaključuje.

