Na koju će kartu Milanović igrati u kampanji?

Komunikacijska stručnjakinja i bivša ministrica Mirela Holy bila je gošća Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarala o političkim aktualnostima.

Mirela Holy osvrnula se na kampanju za predsjedničke izbore: “Imali smo ljeto kada je općenito manji interes javnosti za političke događaje pa onda možemo nezainteresiranost prepisati tome. Počela je škola, rujan je, početak političke sezone gdje će se ipak pojačavati interes javnosti i medija za izbore. S obzirom na ponudu kandidata Zorana Milanovića koji je interesantan i osebujan, rekla bih da ostali kandidati nisu takvi da izazivaju polariziraju i interes javnosti.”

“Ne čini mi se da je Dragan Primorac osoba koja jako polarizira javnost, Marija Selak Raspudić možda nešto malo više, Ivana Kekin isto mi se čini da nije osoba koja jako polarizira javnost. Ako ne bude bilo još dramatičnih ulazaka koji bi polarizirali javnost, mislim da će kampanja biti dosadna, odnosno onoliko koliko će Zoran Milanović diktirati tempo “, dodala je.

Holy je istaknula da će se predsjednička kampanja vrtjeti između sukoba Milanovića i premijera Andreja Plenkovića: “Plenković će koristiti Primorca i ostale članove Vlade da ustvari budu ti koji će biti protagonisti obračuna sa Zoranom Milanovićem, a to Milanoviću u kampanji ide dosta na ruku.”

Komunikacijska stručnjakinja komentirala je napade HDZ-a prema Milanoviću: “Ta kampanja može biti uspješna i može konsolidirati njihove birače te da ih uspije fanatizirati u uvjerenju kako je Milanović iskonsko zlo protiv kojeg se treba boriti svim snagama, ali to ide na ruku Milanoviću. Kako se konsolidira njihove biračko tijelo, tako se konsolidira i one koji su protiv HDZ-a, ti će se glasovi prelijevati njemu kao nekoj vrsti opozicije HDZ-u. Milanović će u kampanji dosta igrati na tu kartu.”

Holy se osvrnula i na slučaj Black Hawk: “Komentari javnosti bili su dosta negativni za Zorana Milanovića koji troši resurse na netransparentan i, hajdemo reći, poluzakonit način, ali iza njega su stali ljudi koji su dobri poznavatelji vojnog sustava. Ta utakmica, bitka je ostala neriješena kada govorimo o percepciji javnog tko je tu u pravu.”

“Čini mi se da je Primorac prilično blijed i kada je riječ o temi s helikopterima, porezu na nekretnine. Procijenio je da je porez na nekretnine nepopularna tema iako tu temu gura HDZ, on se htio distancirati kako on ne bi imao negativne efekte, ali to pokazuje da je kalkulant, blijed i da nema čvrste stavove. Mislim da će kampanja između Zorana Milanovića i Primorca biti dosta blijeda jer je Primorac blijed kandidat.”, dodala je.

