Marin Piletić: Nije bilo inflacije koja bi pojela rast plaća od 30 posto

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o pregovorima sindikata javnih službi i Vlade.

Podsjetimo, sindikati javnih službi u ponedjeljak su odbili Vladinu ponudu povećanja osnovice za obračun plaće po formuli 3 plus 2, za razliku od sindikata državnih službi te se očekuje otvaranje postupka mirenja, a ne postigne li se dogovor, najavljuju i mogućnost štrajka.

Sindikati ostaju pri zahtjevu za povećanjem osnovice od 1. siječnja za 4 posto s isplatom u veljači te daljnjim povećanjem za četiri posto od 1. travnja s isplatom u svibnju te isplatom naknade za prehranu od 50 eura.

Sindikati javnih službi odbili Vladinu ponudu povećanja osnovice

Ministar je odgovorio na pitanje što očekuje od današnjeg sastanka sindikata javnih službi:

“Oni će sigurno odlučiti u kojem će smjeru dalje ići, ali ja mislim da zbog javnosti treba ponoviti nekoliko činjenica. Mi smo u ovoj godini povećali plaće u državnim i javnim službama za više od 30 posto, to se nije dogodilo u zadnjih nekoliko desetljeća i smatramo da smo zajedničkim naporima, i sindikalne strane, omogućili reformu sustava plaća, nešto na što se nitko do sada nije odvažio i to u trenutku kada je osnovica za izračun plaća, u mandatu ove dvije Vlade, povećana za 40 posto. Reformom sustava plaća u 2024. plaće su povećane za nešto više od 30 posto i sada želeći zadržati kontinuitet rasta plaća u državnim i javnim službama nudimo povećanje od 5,06 posto. U prijevod jedan učitelj s koeficijentom 2,01 može očekivati 100 eura bruto veću plaću nakon povećanja osnovice.”

Komentirao je i je li to povećanje dovoljno za ispravljanje nepravdi koje postoje u sustavu: “U ovoj godini zato što smo htjeli ispraviti nepravde, smatramo da smo to u najvećoj mjeri i učinili, povećali smo plaće za 30 posto, nekom više, nekom manje ovisno o tome koliki je bio nerazmjer između pojedinih radnih mjesta u državnoj i javnoj službi.”

Šprem o pregovorima: Ministar i premijer imaju karte u svojim rukama

Ministar je istaknuo da nije bilo inflacije koja bi pojela rast plaća od 30 posto u ovoj godini: “Ponudili smo da prvo povećanje, već s 1. ožujkom bude na razini tri posto, dakle iznad očekivane kumulativne stope inflacije u godini dana, a onda nakon toga još jedno povećanje od 1. listopada.”

“Vlada nikad nije prekinula socijalni dijalog”

Piletić je odgovorio na pitanje hoće li Vlada nastaviti socijalni dijalog sa sindikatom javnih službi: “Vlada nikad nije prekinula socijalni dijalog, mi smo rekli da su se ispunili uvjeti da Vlada samostalno donese odluku o visini osnovice, s obzirom na to da su državni sindikati prihvatili ovu ponudu Vlade.”

Dodao je da je Vlada otvorila sve frontove na kojima se može razgovarati sa sindikatima. Otkrio je i može li u nastavku pregovora biti razgovora o većem povećanju plaća od predloženog: “To bi bilo nekorektno prema sindikatima državnih službi koji su pristali s obzirom na to da Vlada mora donijeti odluku do kraja godine, ne vidim mogućnost daljnjih pregovora.”

Sindikati javnih službi: Šokirani smo Vladinom ponudom

Ministar je komentirao imaju li sindikati javnih službi pravo na štrajk: “Što se tiče prava na štrajk to će odlučivati oni i hoće li zaista ići u štrajk u trenutku kada Vlada nastavlja socijalni dijalog kroz granske kolektivne ugovore i rad Vijeća za praćenje sustava plaća.”

“Mislim da nije ni približno sazrelo vrijeme da razgovaramo o štrajku. Vlada će sigurno donijeti povećanje osnovice od 5 posto. Vjerujem da će sindikati kroz otvorene pregovore u granskim kolektivnim ugovorima tražiti povećanje i Vlada će to razmatrati kao što će razmatrati sustav koeficijenata”, dodao je Piletić.

