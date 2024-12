Marko Rakar: Primorac sad mora pokušati časno izgubiti

Podijeli :

Zoranu Milanoviću novi mandat na Pantovčaku izmaknuo je u prvom krugu predsjedničkih izbora za samo nekoliko tisuća glasova. U Novom danu s Tihomirom Ladišićem rezultate prvog kruga, ali i očekivanja od kampanje za drugi krug, komentirao je Marko Rakar.

On kaže kako su ankete nudile odnos koji funkcionira među građanima, ali da je na izbore očito izašlo puno ljudi koji su bili motivirani nagraditi Milanovića i kazniti Plenkovića i HDZ za sve što su radili posljednjih pet godina. “Mislim da je ovo bio protestni glas koji se poklopio s Milanovićevom kandidaturom”, kaže.

Što se tiče Primorca, Rakar kaže kako “on mora pokušati časno izgubiti”. “Retorika i njegov sinoćnji nastup ne ukazuju da će se to bitno promijeniti. Po prirodi stvari će on u drugom krugu ostvariti bolji rezultat nego sada, ali od njega nitko ne očekuje bilo što. HDZ će se potruditi da pokuša navući 30 posto glasova, ali s obzirom na to da je razlika toliko velika, puno ljudi će biti demotivirano da izađe u drugom krugu”, smatra Rakar.

O mogućnostima prljave kampanje, kaže: “A kakva je bila sada u prvom krugu? Ne vidim što HDZ može napraviti da kampanju učini prljavijom niti vidim da Milanović ima ikakvu potrebu pretjerano debatirati s Primorcem. On će raditi ono što je radio do sada, ponavljat će rezultat i pozivati Plenkovića na suradnju. Suradnja je izostala proteklih pet godina. Građani su jasno pokazali na čiju su stranu stali u sukobu dva brda.”

Na pitanje o Primorčevoj poruci da će konačno biti on i Milanović “jedan na jedan”, Rakar kaže da su se njegove poruke jako dobro probile do javnosti. “Ljudi su ih čuli, shvatili i glasali sukladno njima. Ne vidim da on može išta učiniti u naredna dva tjedna da imalo poremeti odnos koji je etabliran u protekla dva tjedna. Ne vidim kapacitet da se nešto popravi, ni u njemu ni u HDZ-u. Primorac zna da gubi, loš je gubitnik. Nema tu prostora…”, kaže.

“U srazu jedan na jedan, ne vidim da Primorac ima neku veliku šansu. Milanoviću možemo svašta prigovarati, ali on briljira u retorici. U retoričkom sukobu Milanovića i Primorca, ne vidim kako Primorac može izaći kao pobjednik. To će se svesti na dječje igralište i pohvalit ćemo Primorca jer je sudjelovao”, kaže.

Govoreći o tome hoće li Plenković sudjelovati u kampanji za drugi krug, Rakar kaže kako je ova utrka borba između Plenkovića i Milanovića. “Nitko Primorca ne promatra kao subjekt ovih izbora, on je bio Plenkovićev izbor i Plenković nema drugog izbora, morat će sudjelovati i u drugom krugu kampanje. Vjerojatno kroz ove svoje frustrirajuće izjave. Mislim da mu je sinoć konačno postalo jasno da je lagano vrijeme da potraži izlaz i da se počne prestrojavati u smjeru izlaza. Ovaj rezultat će imati reperkusije i na lokalnim izborima. Većina u Saboru je relativno tanka. Vidjet ćemo kako će se stvari odigrati u sljedećem razdoblju, osobito ako se ekonomska kriza prelije i kod nas. Onda će krenuti val nezadovoljstva koji će biti sve teže kontrolirati i u okviru čega bi i koalicijski partneri mogli popustiti i odlučiti da je vrijeme za nove izbore”, zaključuje Rakar.

