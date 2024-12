Milanović u drugi krug ulazi s velikom prednošću. Ima li Primorac šanse za preokret?

Zoranu Milanoviću novi mandat na Pantovčaku izmaknuo je u prvom krugu predsjedničkih izbora za samo nekoliko tisuća glasova. U Novom danu s Tihomirom Ladišićem rezultate prvog kruga, ali i očekivanja od kampanje za drugi krug, komentirao je Marko Rakar.

Što se tiče Primorca, Rakar kaže kako “on mora pokušati časno izgubiti”. “Retorika i njegov sinoćnji nastup ne ukazuju da će se to bitno promijeniti. Po prirodi stvari će on u drugom krugu ostvariti bolji rezultat nego sada, ali od njega nitko ne očekuje bilo što. HDZ će se potruditi da pokuša navući 30 posto glasova, ali s obzirom na to da je razlika toliko velika, puno ljudi će biti demotivirano da izađe u drugom krugu”, smatra Rakar.

