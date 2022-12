Podijeli :

Gost N1 Studija uživo bio je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Zlatko Mateša. Nakon jučerašnjeg polufinalnog poraza od Argentine rekao je da se osjeća kao i cijela Hrvatska.

“Ponosan sam što smo došli do pozicije da smo među četiri najbolje zemlje, a opet mi je žao je što je utakmica završila kako je završila”, rekao je.

Dodaje da se trebamo okrenuti suboti. “Pustimo što je bilo. Najveća potpora Daliću i dečkima da subota bude dan za proslavu. Čitava Hrvatska misli da ono jučer nije bio jedanaesterac, cijela Argentina valjda misli da jest. Ali to ne mijenja stvari, ne možemo to promijeniti i ne treba na to gubiti energiju, ne trebamo se time baviti. Kad gledate FIFA-in rejting, od prvih 15. ostale su samo tri – Argentina, Francuska i Hrvatska. Ako to dovoljno ne govori koji je to sportski uspjeh…”

Ponovno se pokrenulo pitanje ulaganja u sport, posebno infrastrukturu. Iz Vlade su rekli da se kreće s dokumentacijom za nacionalni stadion.

“Moramo razdvojiti dvije stvari kada je financiranje u pitanju. Ako govorimo o nacionalnom nivou, to su nacionalni savezi tu mi nemamo nekih financijskih problema. Ono gdje imamo problem je klupski nivo, klubovi su u problemima, s privlačenjem djece koja ulaze sport. Vi morate djecu nekako privući, taj dio nam je sad najveći problem i kroz novi Zakon o sportu se tu može najviše napraviti. Sport za djecu ne smije biti financijsko opterećenje za roditelje. Ako imate dvoje djece, svako se bavim sportom, to vam je najmanje 500 kuna mjesečno, to je više nego što četveročlana obitelj plaća struju. Taj problem mi moramo riješiti”, rekao je Mateša.

Naglašava da je potrebna sinergija između države i lokalne samouprave. “Imate sad nekih gradova gdje klubovi ne plaćaju infrastrukturu, a novim Zakonom o sportu otvorile su se brojne mogućnosti da državna pomogne lokalnom nivou da se ta djeca mogu baviti sportom. Ne moraju svi biti olimpijski pobjednici, svjetski prvaci, bitne je da ih se privuče u klubove i da to roditelje ništa ne košta.”

Mateša je komentirao i izbornika Zlatka Dalića.

“Jako cijenim Dalića, njegovu pristojnost, jedan, rekao bih, bez euforije, smireni nastup, kako na terenu tako i izvan njega. Mislim da to donosi pozitivnoj atmosferi u svlačionici koja je kod momčadskih sportova užasno važna. Dalić je tu apsolutno uspješan i trebamo mu čestitati na svemu dosad. Pogledajte i igrače, njihove izjave. Ponašanje reprezentacije je za pohvalu i uzor svima, ne samo onima koji se bave sportom”, rekao je Mateša.