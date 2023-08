Milanović o izjavi Mirele Holy za N1: Ona nije normalna

Podijeli :

Predsjednik Zoran Milanović dao je danas izjavu medijima. Među ostalim, govorio je o imenovanju veleposlanika te se osvrnuo na izjavu Mirele Holy za N1 u kojoj ga je nazvala licemjernim.

“Procedura ukazuje na to da je to stvar dogovora na nižoj razini od predsjedničko-premijerske, ne baciš mi na stol, to tako ne funkcionira.”

“Ne možeš brate dio prijedloga slati prema meni a dio stavljati u ladicu, to je perfidno i to nije fair-play”, dodao je.

Dodao je da ima puno ozbiljnih problema u državi od toga. “Plenković neće ništa, njemu odgovara da ljudi koji su imenovani u vrijeme seljačke bune, jer to su njegovi ljudi, budu i dalje oni, a tamo gdje odu ljudi, imenuje nekog otpremnika iz ministarstva. To je srozavanje razine, kao da na čelo vojnog učilišta staviš brigadira – to mora biti general. Tako on degradira službu.”

Predsjednik navodi da bi u pravilu na tom popisu trebali biti karijerni diplomati.

Osvrnuo se i na izjavu Mirele Holy za N1. “Ona nije normalna… Il on nije normalan, da se ne uvrijedi… Nju sam politički imenovao, eto, tko je ona?”

Podsjetimo, Holy je jučer rekla: “Ako je točno ono što piše u medijima da je Milanović predložio određene političare za neka veleposlanička mjesta, čini mi se u Katru, Crnoj Gori i slično; mislim da tu svjedočimo njegovom ogromnom licemjerju jer bih rekla nešto o čemu nisam javno govorila”, započela je Holy.

“Naime, u vrijeme kada je premijer Milanović bio premijer, ispraznilo se veleposlaničko mjesto u Finskoj. Meni se javila Rada Borić koja je niz godina živjela u Finskoj, predavala je tamo na sveučilištima, fenomenalno govori finski jezik, dobro je umrežena s ljudima u Finskoj i zamolila me ako mogu proslijediti njen životopis premijeru i ministru vanjskih poslova da, ako će razmatrati, da ju pozovu na razgovor i da vide bi li ona bila optimalna kandidatkinja za veleposlaničko mjesto. Znate koji je posao veleposlanika, da bude dobro umrežen”, nastavila je bivša minsitrica.

Kaže da je tada doživjela izrazito negativnu reakciju od Zorana Milanovića koji je u to vrijeme bio premijer.

“Uglavnom, ja sam proslijedila njen životopis Milanoviću i rekla mu da ako želi, neka se nađe s njom. Međutim, njegova reakcija je bila brutalno negativna i rekao je da ne dolazi u obzir da se na veleposlanička mjesta šalju osobe koje nemaju diplomatski background, dakle koje nisu profesionalni, karijerni diplomati. Meni je to bilo okej. U redu. Karijerni se diplomati obrazuju. Ali, evo ga, sam sebi skače u usta po ne znam koji put kada predlaže ljude koji nemaju apsolutno nikakav diplomatski background”, istaknula je Holy.

