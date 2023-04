Milanović o općinama: Ni lijeva ni desna ručica još digla nije da sebe ukine

Podijeli :

N1 / Ivan Hrstić

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u petak je na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Maruševca u povodu Dana općine komentirajući ideje o spajanju, odnosno ukidanju općina, rekao da je bio u mnogo njih, ali da se "ta ručica još digla nije – ni lijeva, ni desna – koja bi baš sebe ukinula."

Općina Maruševec slavi 30. obljetnicu, a predsjednik je rekao da je osnovana u “prvom valu zlokobnih, zloglasnih 520 i koliko općina i gradova.”

„Čim je to izglasano ’93., usred rata, bez neke velike javne rasprave, bez referenduma, bez puno konzultacija, političkim diktatom i odmah su počeli zaštihavati, okopavati i cijepati kao regije. I ukidati, i decentralizirati, i regije i kaj ti ja znam što sve ne. Međutim to se nikada nije dogodilo, mi smo ostali tamo gdje smo se zatekli prije 30 godina, 20 županija plus Grad Zagreb i 520 i koliko općina i gradova”, rekao je.

Propast Vladinog plana: Niti jedna općina se ne želi ukinuti ili spojiti

Komentirajući priče o tome kako pojedine općine treba spojiti, odnosno ukinuti, predsjednik je rekao da je bio u mnogo općina, ali da se ‘ta ručica još digla nije – ni lijeva, ni desna – koja bi baš sebe ukinula’.

Spajanje općina – to dolazi iz gradova Zagreba, Rijeke, Splita

„Kada razgovarate s ljudima koji žive u općinama, onda takve stvari ne čujete. To dolazi iz Zagreba, Rijeke, Splita, iz gradova. Država mora biti centralizirana u određenoj mjeri, tko god bio na vlasti. Opasnost države nije centralizacija, pogotovo male države koja je nastala u vrlo kompliciranim i otegotnim okolnostima, za razliku od svih ostalih europskih država u kojima je bilo mirnije u odnosu na nas”, rekao je predsjednik. Dodao je da država mora financirati centralne funkcije te da najveći neprijatelj države nije centralizacija, nego je to loša centralizacija.

„Tu dolazimo u prostor kulturnih navada, običaja, upravljačke kulture, tradicije jednog naroda, jedne političke zajednice, što ne može Bruxelles promijeniti – i neće nikada promijeniti. I zato kad govorimo o Bruxellesu i Europi, ja sam među zadnjima koji bi o tome trebao loše govoriti i neću loše govoriti”, naglasio je predsjednik.

„Svaka čast Europi, ali mi moramo jako dobro znati što je naš interes…Svaki dobar gospodar, svaki dobar muž, žena, majka, otac želi znati što se događa u njegovom okruženju, kakve to posljedice u njegovoj obitelji ima, želi naprosto biti informiran”, zaključio je predsjednik Milanović.

Načelnik Mario Klapša naglasio je kako u Općini Maruševec svojim primjerom dokazuju da su okosnica razvoja lokalnih područja sredstva iz fondova EU.

„Naime, samo u protekla četiri mjeseca Općina Maruševec prijavila je projekte u vrijednosti 6,5 milijuna eura, odnosno 49 milijuna kuna”, rekao je.

Dodao je kako se većim dijelom radi o sredstvima EU za izgradnju Centra za posjetitelje Maruševec, odnosno Kulturnog centra, a tu su i projekti uređenja raskrižja, puteva, modernizacije nerazvrstanih cesta te povećanja prometne sigurnosti i stupnja digitalizacije Općine.

„Gotovo 75 tisuća eura iz Europe osigurali smo za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za projekte IT sustava na novoj svjetlovodnoj distribucijskoj mreži nove generacije što ćemo i izraditi do kraja godine, kako bismo bili spremni tražiti nova europska sredstva za izgradnju potrebnog širokopojasnog interneta na području naše općine”, rekao je načelnik Klapša.

