Podijeli :

Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u četvrtak je primio predsjednika Republike Albanije Bajrama Begaja i prvu damu Armandu Begaj. Milanović je tom prilikom dao izjavu za medije.

Milanović i Begaj razgovarali su o odnosima dviju prijateljskih i savezničkih država Hrvatske i Albanije, kao i o situaciji u regiji jugoistočne Europe te o europskom putu Albanije nakon što je lani ta država službeno započela pregovore o članstvu u Europskoj uniji.

Plenković: Bit će neizvjesno, ali očekujemo rast gospodarstva ove godine Glavašević: Banožić ministar voli nekretnine više od kobasice s kojom se slikao

“Albanija je već odavno trebala biti u puno višoj fazi intergracije u EU. Nije bilo niti jednog realnog, političkog, sigurnosnog pa ni ekonomskog razloga da Albanija ne bude sada već pri kraju pregovora. To nije bila i nije postala prvenstveno zbog predrasuda”, rekao je u predsjednik Milanović nakon sastanka. “Ali nastavit ćemo govoriti o tome, toliko možemo pomoći”, naglasio je Milanović, a prenosi Dnevnik.hr.

“To je potrebno što je moguće prije i ne mogu dovoljno naglasiti koliko je važno da postanete dio EU društva, a jedini razlog zašto to nije tako su predrasude, da se ne lažemo, i to je činjenica protiv koje se možete boriti jedino riječima. Ukoliko mi ne pomognemo Albaniji da postane dio Zapada, doći će netko drugi, mislim da je to dovoljno jasno”.

“Što se tiče Kosova, Kosovo je realnost, priznala ih je većina europskih zemalja, neki nisu”, rekao je Milanović i naglasio da se neki ponašaju iz navike. “Hrvatska je priznala Kosovo među prvima, ne zato da provocira Srbiju, već zato što je to realnost” naglasio i dodao kako vjeruje da će ga vrlo brzo priznati sve Europske države.

“Srbija se tu nalazi u jednoj shizofrenoj situaciji, gdje koketira s odnosima s Rusijom. Pitanje Kosova je neodvojivo od odnosa sa Srbijom. Većina građana Srbije je prihvatila realnost, no netko ih mora gurnuti u tom pravcu”, rekao je i naglasio da se po pitanju Kosova, “Srbiju se to neće pitati”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Još jedan trgovački lanac u Njemačkoj zatvara sve svoje dućane Poznati matematičar Toni Milun otkrio zašto nikad ne igra igre na sreću Sjelo im 1,6 milijuna eura poreza od Eurojackpota, evo na što će ih potrošiti