Milanović: Vremena su tmurna i nesigurna, moramo se držati skupa kako bi zaštitili svoje interese

Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je u petak 19. siječnja, na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Otočca povodom obilježavanja Dana Grada i blagdana Svetih Fabijana i Sebastijana, zaštitnika Grada i Gacke doline.

“Čuvajte Gacku. Morate se razvijati, treba ulagati i treba koristiti ono što priroda daje, ali održivo i ne gramzljivo i ne pohlepno. Također treba i strpljenja jer Gacka je predivna i nemamo puno takvih rijeka u Europi. Oprezno s tim. Oni koji ovdje dolaze i ulažu, te tako izvlače dobit, moraju imati na umu da ovako nešto dugo nastaje i vrlo brzo propadne ako ne pazite što radite“, poručio je predsjednik Republike Zoran Milanović na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Otočca povodom obilježavanja Dana Grada i blagdana Svetih Fabijana i Sebastijana, zaštitnika Grada i Gacke doline.

Govoreći, nadalje, o Europskoj uniji istaknuo je kako se iz europskih fondova treba iskoristiti svaki euro poručivši kako je to čin odgovornosti. “Šteta je ne iskoristiti taj novac koji se štampa u EU i koji neće još dugo trajati. Lekcije onih koji su to prošli to dobro govore i zato uzmite taj novac bez puno priče i uložite ga u ono u što se može uložiti. Treba biti pametan i proračunat, ulagati u ceste, u odvode, u obnovu zgrada budući da se ne može ulagati u direktne projekte na kojima se stvara novac. Stoga iskoristite svaki euro i svaku šansu koja vam se pruža jer vremena su nesigurna i tmurna. Moramo se držati skupa i misliti na sebe kako bi zaštititi svoje interese i ne dati da nas vuku za nos. Dakle, trebamo gledati na sebe, a tek onda na europsku solidarnost“, zaključio je Predsjednik Republike.

Osim predsjednika Milanovića na svečanosti su govorili predsjednik Gradskog vijeća Grada Otočca Tino Ostović, gradonačelnik Otočca Goran Bukovac, župan Liko-senjske županije Ernest Petry, gradonačelnik Svete Nedelje i predstavnik gradova Dario Zurovec, te državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja i izaslanik predsjednika Vlade i ministra Hrvatskih branitelja Darko Nekić. Također, u sklopu svečane sjednice Gradskog vijeća dodijeljena su javna priznanja istaknutim pojedincima i organizacijama zaslužnima za dobrobit Grada Otočca.

Prije svečane sjednice, predsjednik Milanović sastao se u Županijskoj komori Otočac s predstavnicima Udruge “Prijatelji Gacke” koji su mu pojasnili kako im je glavni cilj djelovanja zaštitila toka rijeke Gacke. Na sastanku su rekli kako su dvije trećine toka Gacke već devastirane nakon izgradnje HE Senj te upozorili na projekt koji, po njihovim riječima, prijeti daljnjoj devastaciji rijeke Gacke. Riječ je o zajedničkom projektu Hrvatskih voda, HEP-a i Vodovoda Hrvatskog Primorja čija bi realizacija mogla dovesti do toga da Gacka presuši, upozorili su predstavnici Udruge “Prijatelji Gacke”. Od nacionalne je važnosti očuvati rijeku Gacku koja ima i veliki gospodarski značaj za grad Otočac i cijelu Ličko-senjsku županiju, rekli su na sastanku predstavnici Udruge.

Uz predsjednika Milanovića bila je savjetnica Predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić i posebni savjetnik Predsjednika za veterane Domovinskog rata Marijan Mareković“, stoji u priopćenju ureda predsjednika Republike Hrvatske.

