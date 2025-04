Čak 91 grad daje uskrsnice, u nekima su veće od 200 eura. Donosimo detaljan popis

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Tjedan dana do Uskrsa donosimo popis gradova koji su svojim umirovljenicima, ali i ostalim socijalno ugroženim građanima odlučili isplatiti jednokratnu novčanu pomoć, kolokvijalno zvanu uskrsnicom.

Uoči ovog Uskrsa svi će umirovljenici u Hrvatskoj dobiti uskrsnicu. Naime, Vlada se ove godine isprsila odlukom da je isplati svim umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe bez obzira na njihova primanja, za razliku od prijašnjih godina kada je tu jednokratnu potporu isplaćivala na temelju cenzusa.

Vlada svim umirovljenicima isplaćuje uskrsnicu: Evo koliko

Od države će tako 1.227.000 umirovljenika tijekom ovoga mjeseca dobiti 50 eura.

Neki daju potpore tijekom cijele godine

Osim države, jednokratne novčane potpore umirovljenicima, a najčešće i drugim socijalno ugroženim građanima, uoči Uskrsa tradicionalno isplaćuju i gradovi i općine. Ne svi i sve, ali velika većina to čini.

A prema dostupnim podacima tjedan dana uoči Uskrsa, u 91 od 128 gradova u Hrvatskoj gradske vlasti odlučile su isplatiti uskrsnice. Većina njih u novcu, a neki u bonovima i poklon-paketima. No, treba reći da dio gradova ne isplaćuje uskrsnice kao takve, nego u svojim proračunskim sredstvima za socijalnu skrb imaju iznose predviđene za jednokratne pomoći koje isplaćuju tijekom cijele godine . Poreč, recimo, svaki mjesec isplaćuje dodatak umirovljenicima s malim prihodima, a Dubrovnik cijele godine omogućuje potrebitima jednokratnu pomoć u iznosu od 663 eura.

Donosimo popis 91 grada koji su ove godine već isplatili ili će tek isplatiti uskrsnice, rangiranih prema iznosima koje daju.

BIOGRAD NA MORU: 50 – 400 EURA

Biograd na Moru svojim umirovljenicima isplaćuje uskrsnice u iznosu od 50 do 150 eura ovisno o cenzusu, a najviše do iznosa mirovine od 800 eura. Nezaposlenima daje 135 eura, a djeci s teškoćama u razvoju 400 eura.

OPATIJA: 170 – 240 EURA

U Opatiji pravo na jednokratnu novčanu pomoć uoči Uskrsa ostvaruju umirovljenici s mirovinom (i prihodom) do 700 eura. Najveće uskrsnice u iznosu od 240 eura dobit će oni s mirovinama do 450 eura.

NOVI VINODOLSKI: 50 – 200 EURA

Umirovljenici u Novom Vinodolskom s mirovinama, do 140 eura, dobit će uskrsnicu u iznosu od 200 eura. Svi ostali s mirovinama do 670 eura dobit će ovisno o iznosu mirovine 120, 80, 70 ili 60 eura, a svi s mirovinama iznad 670 eura dobit će 50 eura. Korisnici nacionalne naknade za starije osobe dobit će uskrsnicu u iznosu od 120 eura.

Umirovljenici o uskrsnici od Vlade: “Za tih 50 eura kupit ću mački hranu. Ona mi je jedini ukućanin”

PLOČE: 40 – 170 EURA

Umirovljenici, nezaposleni i korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu te roditelji njegovatelji i njegovatelji djece s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom. dobtit će uskrsnice. Najviši iznos, 170 eura, dobit će oni s mjesečnim primanjima nižima od 70 eura.

SINJ: 80 – 150 EURA

Uskrsnice će dobiti sinjski umirovljenici čije mirovine ne prelaze 400 eura. Najviše, 150 eura, dobit će oni s mirovinama do 200 eura. Isti iznos dobit će i osobe bez primanja starije od 65 godina, korisnici nacionalne naknade, korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposleni hrvatski branitelji te roditelji njegovatelji.

OROSLAVJE: 15 – 130 EURA

Umirovljenicima s primanjima do 130 eura bit će isplaćen isti toliki iznos uskrsnice. Ostali će, ovisno o visini mirovina dobiti 80, 40, 30 ili 15 eura.

SOLIN: 80 – 120 EURA

Umirovljenici s mirovinom do 250 eura dobit će bon u vrijednosti 120 eura. Oni koji imaju mirovinu između 250 i 350 eura primit će uskrsnicu od 100 eura, a oni s mirovinama između 350 do 500 eura dobit će 80 eura. Osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju dohodak, korisnici nacionalne naknade za starije osobe i korisnici zajamčene minimalne naknade dobit će uskrsnicu u obliku bona u vrijednosti od 100 eura.

LABIN, OSIJEK: 60 – 120 EURA

Uskrsnice u Osijeku dobit će umirovljenici s mirovinama do 500 eura te socijalno ugroženi stanovnici. U Labinu je raspon uskrsnica također od 60 do 120 eura, a dobit će ih umirovljenici s mirovinama do 600 eura.

VELIKA GORICA: 40 – 120 EURA

Uskrsnice će dobiti umirovljenici s mirovinama do 670 eura i korisnici nacionalne naknade za starije osobe. Najveću u iznosu od 120 eura dobit će oni s mirovinom do 230 eura.

BAKAR: 30 – 120 EURA

Najviše iznose dobit će oni su mirovinama do 340 eura, a najniže oni s primanjima od 800 do 1200 eura.

Uskrsnice dijeli više od 100 gradova i općina: Umirovljenicima od 15 pa sve do 200 eura

KRK, OZALJ, SISAK, TRILJ, ZAGREB: 100 EURA

U Sisku će uskrsnice dobiti svi s mirovinama do 850 eura i nezaposleni. U Ozlju svi s mirovinama do 350 eura. U Zagrebu umirovljenici s mirovinom manjom od 350 eura koji na području Grada prebivaju najmanje pet godina, kao i korisnici novčanih naknada Grada. U Krku će uskrsnice dobiti svi u dobi od 75 godina i stariji. U Trilju će umirovljenici s mirovinama do 400 eura i drugi scoijalno ugroženi dobiti bon u vrijednosti od 100 eura.

ŠIBENIK: 70-100 EURA

Uskrsnice će dobiti svi s mirovinama do 450 eura.

ČABAR: 60 – 100 EURA

Uskrsnice će dobiti umirovljenici s primanjima do 500 eura.

HRVATSKA KOSTAJNICA, IVANIĆ-GRAD, KAŠTELA, VIROVITICA: 50 – 100 EURA

U Hrvatskoj Kostajnici uskrsnice će dobiti umirovljenici s mirovinama do 450 eura. U Ivanić-Gradu nezaposleni će dobiti 50 eura, a umirovljenici s mirovinama do 500 eura dobit će 100 eura. Kaštela daju svim umirovljenicima bon od 50 eura, a roditeljima i udovicama poginulih branitelja u Domovinskom ratu 100 eura po kućanstvu. U Virovitici će uskrsnice dobiti umirovljenici s mirovinama do 450 eura.

OMIŠ: 40 – 100 EURA

U Omišu će uskrsnice dobiti svi umirovljenici s primanjima do 500 eura. Oni s mirovinama do 140 eura dobit će 100 eura, a ostali 70, 50 ili 40 eura, ovisno o iznosu mirovine.

SAMOBOR: 45 – 85 EURA

U Samoboru će uskrsnice dobiti svi umirovljenici s mirovinama do 400 eura.

Važna obavijest za umirovljenike iz Zagreba: Provjerite imate li pravo na 100 eura uskrsnice

PAG, SLAVONSKI BROD, TROGIR: 60 – 80 EURA

U Slavonskom Brodu uskrsnice će dobiti svi umirovljenici s mirovinama do 420 eura. U Pagu je cenzus 700 eura, a u Trogiru 550 eura.

DONJI MIHOLJAC, ĐAKOVO, KARLOVAC: 50 – 80 EURA

U Donjem Miholjcu uskrsnice će dobiti umirovljenici s mirovinama do 350 eura., u Đakovu oni s mirovinama do 445 eura te korisnici socijalnih naknada, a u Karlovcu će jednokratnu pomoć dobiti svi korisnici socijalnog programa.

OTOK: 40 – 80 EURA

Uskrsnice će dobiti umirovljenici s mirovinama do 663,61 eura.

BJELOVAR: 20 – 80 EURA

Gornji cenzus za isplatu uskrsnice je mirovina u iznosu od 540 eura.

SVETA NEDELJA, VUKOVAR: 75 EURA

U Vukovaru je cenzus mirovina od 600 eura, a u Svetoj Nedelji dobit će je svi s mirovinama do 550 eura i nezaposleni.

VARAŽDIN: 60 – 75 EURA

Cenzus u Varaždinu je mirovina u iznosu do 600 eura.

CRIKVENICA, DUGO SELO, ĐURĐEVAC, IMOTSKI, KASTAV, OGULIN, PULA, RIJEKA, ŽUPANJA: 70 EURA

U Crikvenici će uskrsnicu dobiti svi umirovljenici bez obzira na iznos mirovine. U Dugom Selu i Županji dobit će je svi s mirovinama do 600 eura, u Kastvu do 520 eura, a u Đurđevcu i Imotskom cenzus je 500 eura. U Puli će umirovljenici dobiti bonove u iznosu od 70 eura.

MAKARSKA, METKOVIĆ, NOVALJA: 50 – 70 EURA

U Makarskoj će uskrsnicu dobiti svi umirovljenici s ukupnim mjesečnim prihodima do 400 eura. U Metkoviću će je dobiti svi s mirovinama do 450 eura, a u Novalji do 500 eura.

KRAPINA: 30 – 70 EURA

Uskrsnice će dobiti svi umirovljenici čije mirovine ne prelaze iznos od 470 eura.

KUTINA, NOVIGRAD, ORAHOVICA, SPLIT: 60 EURA

Pravo na uskrsnicu u Splitu imaju umirovljenici koji primaju potporu u sklopu projekta “Moj zlatni Split” te svi socijalno ugroženi. U Orahovici će uskrsnicu dobiti umirovljenici s mirovinama do 450 eura, a u Kutini do 400 eura. U Novigradu nema cenzusa, uskrsnicu će dobiti svi umirovljenici.

GRUBIŠNO POLJE: 50 – 60 EURA

Umirovljenici s mirovinama do 500 eura dobit će uskrsnicu u iznosu od 50 eura. A 60 eura dobit će svi redovni studenti iz Grubišnog Polja starosti do 26 godina.

U jednom gradu umirovljenici će dobiti najveće uskrsnice do sada

VINKOVCI: 40 – 60 EURA

Uskrsnice će dobiti umirovljenici s mirovinama do 490 eura.

BELI MANASTIR: 35 – 60 EURA

Pravo na isplatu uskrsnica ostvaruju svi belomanastirski umirovljenici s mirovinama do 450 eura.

PRELOG 30 – 60 EURA

Svi umirovljenici, korisnici zajamčene minimalne naknade te socijalno ugroženi građani dobit će po 30 eura, a mnogočlane obitelji 60 eura.

ROVINJ: 55 EURA

Rovinjski umirovljenici koji primaju ukupnu mirovinu do 400 eura dobiti će uskrsnicu od 55 eura.

ZADAR: 53 EURA

Uskrsnicu od 53 eura dobit će umirovljenici čija mirovina ne prelazi 200 eura.

BELIŠĆE, ČAKOVEC, DARUVAR, DUGA RESA, KOPRIVNICA, KORČULA, KUTJEVO, LEPOGLAVA, LUDBREG, MALI LOŠINJ, NAŠICE, PETRINJA, PLETERNICA, POPOVAČA, POŽEGA, SENJ, SLATINA, SUPETAR, VALPOVO, VIS, VODNJAN, VRLIKA: 50 EURA

Od ova 22 grada najviši cenzus je u Daruvaru (600 eura) te Našicama i Vodnjanu (540 eura) dok je najniži u Kutjevu (300 eura). U Čakovcu i Malom Lošinju cenzusa nema i uskrsnicu će dobiti svi umirovljenici. Korčula i Senj uskrsnice daju u bonovima. Supetar je jedini grad u Hrvatskoj gdje će uskrsnice dobiti i onkološki bolesnici.

KRALJEVICA, NOVI MAROF, VARAŽDINSKE TOPLICE, ZAPREŠIĆ: 40 EURA

U Kraljevici će svi umirovljenici s mirovinama do 530 eura i osobe starije od 65 godina dobiti poklon-bon. U Novom Marofu 40 eura u novcu dobit će svi s mirovinama do 400 eura, a u Varaždinskim Toplicama i Zaprešiću uskrsnice će dobiti svi umirovljenici bez obzira na iznos mirovine.

Evo kolike će uskrsnice dobiti zaposleni u državnim firmama

LIPIK: 20 – 40 EURA

Uskrsnice će dobiti umirovljenici i socijalno ugroženi s mjesečnim primanjima do 700 eura.

KRIŽEVCI, ZLATAR: 35 EURA

U Križevcima će uskrsnicu dobiti umirovljenici i korisnici socijalne pomoći u iznosu do 350 eura, a u Zlataru umirovljenici s mirovinama do 450 eura te korisnici zajamčene minimalne naknade.

MURSKO SREDIŠĆE: 25 – 35 EURA

Uskrsnice u obliku bonova dobit će svi umirovljenici s mirovinama do 630 eura.

DELNICE, GLINA: 30 EURA

U Delnicama će uskrsnicu dobiti svi umirovljenici i korisnici nacionalne naknade, a u Glini oni s mirovinama do 400 eura.

OBROVAC: 13 EURA (POKLON PAKET)

Svi obrovački umirovljenici i korisnici socijalne pomoći dobit će poklon-paket u vrijednosti od 13 eura.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.