Ministar Fuchs ispričao se zbog izjave o “balvan revoluciji”: “Ovaj se slučaj pojavio žestoko u javnosti”

Ministar znanosti, obrazovanja i mladih, Radovan Fuchs, se na sjednici Vlade osvrnuo na slučaj učenika iz Zagreba koji je prebačen u drugu školu, a zbog kojeg roditelji ne puštaju svoju djecu na nastavu.

Fuchs kaže kako slučaj nije u nadležnosti njegovog ministarstva nego nekih drugih službi.

“Mislim da bi svima trebalo biti u interesu da nastava počne, i to u sigurnom okruženju, a da ostale službe odrade postupak do kraja. Ministarstvo ne izriču nikakve sankcije niti učenicima, niti roditeljima. Mi možemo djelovati na osnovu prosvjetne inspekcije kada je u pitanju rad same škole”, rekao je.

Isprika zbog “balvan revolucije”

Što se tiče njegove izjave o “balvan revoluciji roditelja“, rekao je da se ispričava “ako će to vratiti djecu u škole”.

“Ovakvih situacijama ima po školama puno i mi ih rješavamo na dnevnoj bazi. Kada svi dionici poštuju određene principe i djeluju po određenim proteklima onda se stvari riješe i bez uplitanja javnosti. Bilo je sličnih situacija koje su vrlo uspješno riješene. Nažalost, ovaj se slučaj pojavio žestoko u javnosti. Ministarstvo je tak sad uključeno, jer prvo problem rješava škola, pa osnivatelj, odnosno u ovom slučaju Grad Zagreb, pa tek onda ministarstvo. Postoji hijerarhija, a tko je zakazao, to ćemo vidjeti”, istaknuo je.

Tvrdi da sva djeca imaju zaštitu u školama i napomenuo da sve škole s 300 ili više učenika imaju svoje psihologe.

