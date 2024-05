Ministar Šušnjar: Ne vidim prostora za sukob interesa

Podijeli :

Nakon sjednice Vlade pred novinare je stao novi ministar gospodarstva, DP-ov Ante Šušnjar.

Kaže kako je vidio da su ga mediji nazvali “veselim ministrom”, ali da će on svoj mandat posvetiti tome da građani budu veseliji i bolje žive, da ne moraju odlaziti nego da se vrate u Hrvatsku i da ona bude bolja.

Državne tajnike još nije imenovao, kaže da će biti vremena za to. “Polako, moramo razgovarati sa svima, priopćiti i tim ljudima s kojima razgovaramo kakve su pozicije dogovorene, čime raspolažemo. Dozvolite da mi je prvi radni dan”, kaže Šušnjar.

Program i resor

Na pitanje kako je DP prošao u programu Vlade, Šušnjar kaže kako misli da je stranka dobro prošla. “Ne znam tko izašao s podacima, veliki dio našeg programa je i u programu Vlade i u koalicijskom sporazumu. Započinjemo s radom, dogovorili smo koordinacije na tjednom nivou, svakodnevno se moramo prilagođavati”, poručuje.

Zašto je kao odvjetnik ušao u ovako velik resor? “Zvuči kao floskula, ali nije. Velika je čast biti ministar u Hrvatskoj vladi. Dolazim iz Hercegovine, karijeru sam proveo u Zagrebu, ovo je izazov i velika čast”, rekao je.

Govoreći o financiranju tjednika Novosti, Šušnjar kaže kako nema konkretnog dogovora.

Ciljevi

Što se tiče imovinske kartice, ministar kratko kaže: “Što imate, to stavite u imovinsku karticu, to je to. Kao odvjetnik sam pomagao s time, mislim da neće biti problema.”

Šušnjar kaže da treba raditi na povećanju industrijskog udjela u BDP-u. Kako to misli napraviti? “Porezne promjene, rasterećenja, administrativne prije svega, olakšanje svih vrsta poslovanja u gospodarstvu”, kaže. I u sektoru energetike postoje politike na koje će se koncentrirati.

Šušnjar kaže i kako se ne boji izazova koji su pred njim. “Ne treba bježati od nikakve odgoornosti, mi smo tu da omogućavamo gospodarstvu da što većom brzinom ide prema naprijed”, kaže.

Obiteljska tvrtka

S Pavlom Vujnovcem nije razgovarao o energetici, tvrdi .”Sreli smo se, pozdravili”, govori. Na pitanja o obiteljskoj tvrtki kaže: “Obitelj ne možete birati, to vam Bog da. To poduzeće je nastalo kad sam imao 14 godina, te udjele sam naslijedio i prenio ih dalje. Nikada nisam, dosad, radio operativno ništa u tom poduzeću.”

“Ne vidim prostora za sukob interesa”, kaže.

Zabrana rada nedjeljom mu je, kaže, u redu jer se zalaže za to da ljudi provode vrijeme s obitelji. “To zasad jako dobro funkcionira”, kaže.

Na pitanja o otkupu udjela u INA-i od MOL-a odgovara: “Mislim da od dobrih stvari nikad ne treba odustati. Ali za precizan odgovor, moram napraviti analize u kojem pravcu bi se trebali postaviti u realizaciji tog problema.

