Ivana Kekin: Rodni studiji postoje na svim relevantnim svjetskim sveučilištima

Saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin bila je gošća u N1 Studiju uživo. S našim Ilijom Radićem je razgovarala o uvođenju Rodnih studija na Filozofskom fakultetu.

Desnica potiče strah i ogorčenje

Kekin ističe kako je rodna ideologija hit tema zato što desne stranke nemaju sadržaje i ne mogu na pravi način raspravljati o budućnosti naše zemlje:

“Onda uzimaju neke teme koje guraju u dnevno-politički diskurs i to na način da o njima razgovaraju potpuno činjenično neutemeljeno, kako bi u stanovništvu poticali strahove.

“To je jedini način na koji oni mogu politički funkcionirati, na način da među ljudima potiču strah i ogorčenje”, dodala je.

Kekin kaže da Rodni studiji postoje na svim relevantnim svjetskim sveučilištima, a nastojanja desnice da ovo učine političkom top temom smatra pravim primjerom toga kako se lažima pokušava manipulirati osjećajima građana.

“Sumnjam da ljudi imaju tako snažne afekte prema Rodnim studijima. To je zaista jedan mali studij koji obuhvaća 30-ak studenata koji će učiti o rodnim pokretima i o tome kako su i gdje žene dobile pravo glasa. O toj temi raspravljamo kao o ideološkoj temi, ali ona to uopće nije. To je izrazito štetno”, objasnila je.

Deratifikacija Istanbulske konvencije? “To se neće dogoditi”

“Trebamo pogledati što se u Hrvatskoj događa u kontekstu rodova. Žene su izložene izrazitom nasilju i vrlo često femicidu. Ja bih voljela da desnica, kad govori o rodovima, počne razgovarati o tome.

Oni su protiv dokumenata koji postavljaju ključne odrednice sustava koji bi se trebao boriti protiv nasilja nad ženama”, tvrdi Kekin.

Desna oporba traži zabranu studija i deratifikaciju Istanbulske konvencije, a znanstvenici s Filozofskog fakulteta poručuju – strah leži u neznanju.

Na pitanje koliko je izgledno da se deratifikacija zaista dogodi, Kekin odgovara: “To se neće dogoditi.”

