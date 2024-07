Biskupi o Rodnim studijima: Ujutro mogu biti žena, poslijepodne leptir, navečer muško

Podijeli :

Komisija HBK-a Iustitia et pax održala je konferenciju za medije o rodnoj ideologiji.

Vladimir Dugalić, tajnik Komisije HBK-a Iustitia et pax, rekao je kako Hrvatska biskupska konferencija ima obvezu progovoriti o određenim društvenim pitanjima: “Ovo naše priopćenje ni na koji način ne želi zadirati u akademske slobode niti u pravo pojedinih sveučilišta i fakulteta da provode i osnivaju određene studijske programe”, kazao je.

Pavliček ljut zbog uvođenja Rodne ideologije na Filozofski: Imam sina koji je muško, ne želim da sutra bude žensko

“Nećemo zabranjivati studije”

“Ne bi želio da nas netko dovodi u povezanost s političkim strankama i političkim strujanjima, neovisni smo od bilo koje političke opcije. Ovim priopćenjem želimo zatražiti odgovore koje trenutno nemamo, želimo postaviti pitanja i nadamo se da ćemo dobiti odgovore”, dodao je Dugalić.

“Ne želimo da nam se stavlja u usta da ćemo mi zabranjivati određene studijske programe”, kazao je.

Dugalić je komentirao i pitanje Istanbulske konvencije: “Sveta Stolica je priopćila da načelno prihvaća Istanbulsku konvenciju osobito u dijelu koji se tiče sprječavanja nasilja nad ženama i zaštiti žena. Sveta Stolica je samo izrazila rezerve vezane uz četiri članka. Ta četiri članka su se tumačila u duhu rodne ideologije”, rekao je.

Ivana Kekin: Rodni studiji postoje na svim relevantnim svjetskim sveučilištima

“Što znači nebinarno?”

Objasnio je i zašto su za Crkvu upitni Rodni studiji: “Papa Franjo je dao izjave o toj temi i rekao da je rodna ideologija jedna od najvećih opasnosti današnjeg vremena, brutalna i zatražio je od Crkve da se preispita njezin utjecaj i da se provode istraživanja, Crkva u Hrvatskoj će se tome priključiti”, rekao je Dugalić.

“Ujutro mogu biti žena, poslijepodne leptir, navečer muško i to nažalost imamo, nitko ne može reći da se to u društvu ne promiče. Sada imamo nebinarno, što to znači? Ta se ideologija pokušava nametnuti i u hrvatskom društvu i naravno da je Crkva rekla kako je to neprihvatljivo”, istaknuo je.

Dodao je i da zakonodavac ima pravo i dužnost zabraniti programe koji nisu u skladu s uvjerenjima većine.

