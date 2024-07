Mrsić: HDZ se odljepljuje od vlasti, postaju sami sebi svrha

Podijeli :

Bivši ministar rada Mirando Mrsić gostovao je u Novom danu kod naše Nine Kljenak gdje su komentirali povećanje plaća dužnosnicima za preko 60 posto.

Mrsić kaže kako je tajming ovog povećanja plaća očito politički. “To je vrlo jasno kad hoćete neku vijest koja neće izazvati oduševljenje među građanima. To plasirate ljeti i na početku mandata kad računate da će proći vrijeme i da će se zaboraviti na to.”

Kumulativna inflacija je od 2016. je 60 posto. Bez obzira na to, tvrdi Mrsić, nigdje plaća nije išla za 60 posto gore.

“Jasno da je trebalo povećati plaću za određeni postotak, ali ne ovoliko. S druge strane, povećavate plaće u trenu kad i ministar Primorac kaže da je velika rupa u proračunu.”

Što kada prestane dotok europskog novca?

“E onda, što kažu u narodu, ‘drž’te gaće’ jer tada ćemo bubnuti na dno i početi će problemi s isplatama mirovina i plaća.”

Da bi bolje funkcionirala, Hrvatska treba razvijati i druge grane osim turizma, smatra Mrsić. “Ali mislim da je Vlada u svemu tome zakasnila. HDZ je na vlasti već 3. mandat i izgubili su vrijeme gdje su mogli rekonstruirati hrvatsku ekonomiju. Ako nam padne broj turista, mi u proračunu imamo ogromnu rupu.”

Dok je bio ministar, Mrsić je ukinuo saborske mirovine, ali je Ustavni sud svojom odlukom rekao da svi oni koji su do tada stekli pravo da mogu imati saborsku mirovinu to mogu konzumirati onda kada navrše određenu dob za odlazak u mirovinu.

“Od tada kad je donesen zakon svi ovi koji su sada većina u Saboru, neće imati saborske mirovine, ali neki hoće. Oni koji su dugo u Saboru će imati saborske miroivne i one će biti 70 posto veće. Naime, kada se odlazi u saborsku mirovinu onda se osnovica računa kao 50 posto plaće koju imate u tretutku kad ste se umirovili. Te mirovine će biti preko dvije i pol do tri tisuće eura. To su ekstremi koji ne bi trebali biti.”

“HDZ se odljepljuje od vlasti, postaju sami sebi svrha”, dodaje Mrsić.

