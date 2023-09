“Mislili smo da je nakon Sanadera gotovo, ali s Plenkovićem je još gore”

Podijeli :

Saborska zastupnica Sabina Glasovac (SDP) gostovala je u N1 Newsroomu i komentirala cijeli niz aktualnih tema u političkom prostoru, s naglaskom na onu da se nitko nije javio na mjesto ravnatelja USKOK-a.

Trenutno je na čelu USKOK-a Željka Mostečak, kao obnašateljica dužnosti ravnateljice. Njezino imenovanje samo je privremeno, no izgleda da će biti teško pronaći njezinog nasljednika. Iz redova oporbe tvrde da je tako jer šef USKOK-a nije neovisan.

“Ovo je proizvod višegodišnjih udaraca na neovisne institucije. Građani to vrlo jasno vide. Tko bi išao raditi za relativno nisku plaću, na način da su mu ruke vezane i da netko od njega očekuje da bude na daljinski upravljač Andreja Plenkovića i Vlade”, započela je Glasovac pa nastavila:

“Mislim da u Hrvatskoj ima iznimno čestitih, profesionalnih i izazovima sklonih ljudi, koji bi bili spremni raditi taj posao. Ali, da ga mogu zaista raditi. Pitanje je koliko bi ga mogli raditi na odgovoran i neovisan način.”

No, USKOK je procesuirao ministre u Vladi, što ostavlja dojam da se ipak moglo raditi bez uplitanja vladajućih.

“Pitanje je koliko se neke stvari ne mogu izbjeći. Slučaj Gabrijele Žalac riješen je isključivo jer zbog toga što je europska javna tužiteljica vidjela da nešto nije u redu. Na temelju istih izvida i informacija, jedna institucija drži to u ladici i ne vidi elemente za daljnje postupanje, a druga, koja ne ovisi o političkim odnosima u Hrvatskoj, poduzima određene radnje i znamo epilog. Primjer je to kako stvari funkcioniraju”, rekla je SDP-ova zastupnica pa ponudila još jedan primjer:

“Već tri mjeseca se zna što je bilo u HEP-u i nitko ništa. Svi potencijalno upleteni su i dalje na svojim pozicijama. Ništa se ne poduzima. Vladajući insinuiraju da im nitko neće diktirati što i kada raditi, ali možda će to napraviti druge institucije. Znači li to da Plenković nema hrabrosti jer je i sam uvezan i vezan s tim istim ljudima?”

I prije je premijer povlačio poteze tek kad bi se upleo USKOK.

“Nažalost, to je tako i zato se narušio ugled tih institucija (DORH i USKOK)”, istaknula je Glasovac.

Sve te prozivke predsjednik Vlade odbacuje. Dapače, obrušio se u današnjem govoru na oporbu i optužio je da ponavlja laži bez dokaza, argumenata i rješenja. Čini se da ga je pogodila optužba da bi on mogao imati korist iz svega za što ga oporba optužuje.

“Jedini tko je bezidejan i potrošen jest on. Nije u stanju odgovoriti ni na jedno pitanje, a šest puta ga se pitalo kad će u aferi “plin za cent”, i tko, snositi odgovornost. Bilo je i pitanja oko mirovina, privatizacije javnozdravstvenog sustava, inflacije… Taj čovjek nije dao nijedan odgovor, osim što je imao iznimnu potrebu prikazivati svoja navodna postignuća i ljutiti se što mi to ne vidimo. Problem je što to ni građani ne vide.”

Svejedno, ankete vladajućima idu u prilog – osjetno.

“Nije gotovo dok sudac ne svira kraj. Prema anketama 75 posto građana nije zadovoljno.”

Glasovac je podsjetila i na razne druge afere iz mandata ove Vlade.

“Premijer ima razloga biti nervozan, puno je toga. Od Ine, Agrokora… Puno je vrlo ružnih i pogubnih stvari za Hrvatsku, za koje smo mislili da se neće događati nakon Ive Sanadera, ali događa se u većem razmjeru, na više razina i s više aktera”, mišljenja je Sabina Glasovac i nada se da će 75 posto ljudi koji nisu zadovoljni imati što za reći na izborima.

