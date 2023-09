Glasovac: “Ljudi su bijesni. Inflacija je produkt visokih marži”

Podijeli :

Saborska zastupnica SDP-,a Sabina Glasovac gostovala je u Novom danu gdje je komentirala koji su potencijalni partneri za izbore.

Glasovac smatra da opozicija nije homogena zbog svjetonazorskih pristupa no da su ujedinjeni na jednoj anti-korupcijskoj platformi. “Iluzorno je bilo očekivati da se cijela opozicija ujedini i napadne HDZ. Čak i da se to tehnički dogodi, nije bitno samo izbore dobiti nego i kako državom upravljati. Bojim se da tako jedna heterogena skupina ima potpuno različite poglede i to nepremostive”, rekla je.

Bauk: “Svi koji žele promjenu HDZ-a na vlasti naši su potencijalni saveznici”

“Mi smo kao najjača oporbena stranka ponudili viziju jedne progresivne Hrvatske, a to nije Hrvatska Andreja Plenkovića. Vidimo da je standard građana sve manji, socijalna nejednakost i jaz između bogatih i siromašnih je sve veći, a da ne govorimo o aferama i koliko je novaca izvučeno u privatne džepove”, dodala je.

Smatra da su ljudi bijesni i shvaćaju što su si mogli priuštiti prije godinu dana, a što mogu sada. “Kriza je bila svugdje, inflacija nije uvezena, to sada priznaju i ministri. Ona je produkt velikih marži kojima nitko ne želi stati na kraj”, tvrdi Glasovac.

“Bilo je trenutaka kada je recesija stvarno zaustavila punjenje proračuna, a sada je suprotna situacija kada se proračun puni zahvaljujući toj inflaciji”, rekla je.

“Ključ za ove izbore u onih 75 posto građana koji smatraju da se Hrvatska ne vodi dobro. Moramo nuditi konkretna rješenja i šanse zasigurno postoje da ih motiviramo”, napomenula je.

Što se afere “plin za cent” tiče, podsjetila je da se HEP zadužio da bi mogao kupovati plin od Ine i onda to prodavao u bescjenje. “Mi smo tražili odgovornost i tražili smo da se u roku tri dana smjene svi članovi Uprave HEP-a, HROTE-a, HERA-e i državi tajnik. To je najprimitivniji način izvlačenja novaca građana u privatne džepove”, rekla je Glasovac.

