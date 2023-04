Mještani koji udišu zrak zagađen arsenom i niklom: “Mi to više nećemo dozvoliti”

Podijeli :

Grad Split je prije mjesec dana u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo započeo ispitivanje kvalitete zraka u sjevernim dijelovima grada. Prvi rezultati zabrinuli su građane naselja Brda jer su pokazali da im je zrak prilično zagađen.

Prvi rezultati mjerenja kakvoće zraka pokazali su da ono što građani Brda i okolnih mjesta udišu već dugi niz godina nije nimalo bezazleno i zanemarivo. Ovdje su prekomjerne razine i arsena i nikla, a građani smatraju da uzrok problema leži u teretu iz obližnje luke.

“Rezultati su izašli jučer. Očekivali smo ih, ali kada vidite takvo nešto napismeno ne možete ostati ravnodušni”, kazala je Ivana Runjić, predsjednica Gradskog kotara Brda.

“Nisam znanstvenik, nisam medicinske struke, ali očigledno je da postoji problem i da sigurno nije zdravo ovo što udišemo”, dodaje Runjić.

Stanovnik Brda Nenad Kunac poručuje da neće dozvoliti da se ovakva situacija nastavi.

“Oni stalno pričaju da imaju sve papire i znanstvene studije koje kažu da to ne utječe na naše zdravlje, ni mentalno ni fizičko, da to ne utječe na kvalitetu našeg života… Sad nam je svima jasno da takve studije ne postoje, da je to sve skupa jedna lakrdija. Mi to više nećemo dozvoliti. Ne osuđujemo ljude koji to rade, nego ih pozivamo da uđu u borbu s nama za budućnost naše djece”, poručio je Kunac.

Državni inspektorat upoznat je s ovim problemom. Mjerenje se mora provoditi neko vrijeme tako da bi građani kroz ovu godinu trebali konačno doznati jesu li istinite njihove sumnje da teret u Sjevernoj luci zagađuje zrak koji udišu.

