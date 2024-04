Mlak pljesak Grbinu nakon završnog govora: “Nismo priželjkivali ovakve rezultate”

Podijeli :

Marko Lukunic/PIXSELL

Peđa Grbin obratio se biračima pred koalicijom Rijeke pravde, koja po aktualnim rezultatima ima 42 mandata.

Grmoja dao obećanje građanima: “Prilazilo mi je puno ljudi koji podržavaju staru ljevicu…”

“Ova kampanja bila je neobična i drugačija od brojnih u kojima smo sudjelovali. Želim početi zahvalom svim građanima i građankama koji su izašli na izbore u velikom broju i svima koji su nam dali podršku i povjerenje. Isto tako, zahvala vama, mojim dragim kolegicama i kolegama, aktivistima i aktivistkinjama. Bez vas ne bi bilo moguće napraviti što smo napravili. Pokazali smo da u kampanji možemo ponuditi drugu i drugačiju Hrvatsku, bolju Hrvatsku, koja se može birnuti o slabijima, koja je tu zbog njenih ljudi, a ne zbog jedne političke stranke. Isto tako, iskoristit ću priliku, čestitati svim strankama koje su dobile povjerenje i koje su izabrane u 11. saziv”, rekao je Grbin pa nastavio:

“Ovi rezultati nisu kakve smo priželjkivali, ali pokazali su da dvije trećine građana i građanki želi promjenu. Nisu zadovoljni onime što se u Hrvatskoj događa i što vide. Mi te dvije trećine ljudi iznevjeriti nećemo. Nisu dozvolili da se predamo i klonemo duhom, jer nije. Pred nama su dani, tjedni, možda i mjeseci razgovora, ali završit će promjenom, promjenom koja će Hrvatsku učiniti boljom, kojom će je učiniti zemljom bez korupcije, zemljom koja se brine za svoje ljude. Hrvatska može i bit će bolje mjesto za život. Do ponoći ne smijem govoriti kome ćemo predati mandat za sastavljanje vlade. To možemo govoriti u ponoć i jednu minutu, ali ovo ću reći. Od sutra počinju razgovori s onima koji su do jučer govorili da s HDZ-om neće. Svatko od nas sad ima obvezu hrvatskim građanima pokazati jesu li riječi u kampanji bile laž i prevara ili istina da žele promjenu.”

