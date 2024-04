Podijeli :

Prema najnovijim rezultatima Rijeke pravde osvajaju 42 mandata. Davor Matijević iz splitskog SDP-a rekao je da vodstvo mora snositi odgovornost za ovaj rezultat.

“Rezultati su loši i nade više nema, a krivi smo svi. Obraz ne smijemo izgubiti, izbore očito možemo. Ima nas puno koji nismo zadovoljni, vidi se da nešto nije u redu po tome tko sve nije želio ići na liste”, rekao je.

“Podbacili smo. Ako možemo vlast složiti samo s DP-om, za mene je to neprihvatljivo. Isporučili smo Hrvatsku kriminalnom HDZ-u”, rekao je Matijević za Index. “Ne mogu zamisliti opciju da SDP surađuje s Domovinskim pokretom. To za mene nikako nije prihvatljivo. Ne dijelimo vrijednosti ni po čemu i to bi bila trgovina koja nikome ne bi donijela ništa dobro”, rekao je.

Na upit znači li to da će izaći iz SDP-a ako dođe do takve koalicije, rekao je da ne vjeruje da će doći do toga. “Ako se to dogodi, od SDP-a neće ostati ništa. Milanović je predsjednik i nestranački kandidat, ali ovo je stvar SDP-a. Imam problem ako SDP-u nije problem sjesti s DP-om i pregovarati”, rekao nam je. “To bi bio truli kompromis na koji ja ne pristajem”, rekao je.

“Krivi smo svi. Nije kriv samo Peđa Grbin nego cijelo rukovodstvo. Bez Zorana bi rezultat bio i lošiji, on je sve spasio”, zaključio je na kraju.

