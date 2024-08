More na Jadranu zabrinjavajuće toplo: “Postat ćemo kao Crveno more”

Podijeli :

Sasa Miljevic/PIXSELL

Hrvatska je u još jednom toplinskom valu. Neizdržive temperature zraka tjeraju na osvježenje u moru. Ali to je samo djelomično rješenje jer su i temperature mora zabrinjavajuće visoke.

Tako je primjerice u Puli već u osam sati izmjereno čak 29 stupnjeva, kao i na Mljetu, a u Rovinju 28 stupnjeva. Malo gdje je temperatura mora danas bila ispod 27 stupnjeva. Stručnjaci upozoravaju da takav porast dugoročno ostavlja trag na sav život u moru.

Na dvadeset sedam Celzijevih stupnjeva pokušavaju se osvježiti kupači u Zadru. Na nekim dijelovima Jadrana temperatura je čak i za nekoliko stupnjeva viša, prenosi HRT.

Drukčije je ovih dana i ribolovcima koji izlaze na more.

– Riba je generalno gledano inertna, donekle letargična zbog vrućina kao i mi u popodnevnoj fjaki, ispričao je Boris Bulić, ribolovac.

Temperatura mora u Jadranu mjeri se već stotinjak godina, a tijekom stoljeća rasla je i u dubinama za čak dva-tri stupnja. Ovoga ljeta od uobičajenog prosjeka viša je za tri do pet stupnjeva.

– To je poprilično alarmantno zato što djeluje na biljni i životinjski svijet i na sve nas, kazao je Ivica Vilibić, oceanograf, Institut Ruđer Bošković.

Brojne nove riblje vrste u Jadranu

– Sad je sve toplije more, vrste iz toplijih mora kroz Sueski kanal dolaze u Istočno Sredozemlje, dolaze polako u Jadran i postaju autohtone polako, neke od njih, pojasnio je oceanograf.

Da je situacija zabrinjavajuća, ističe i poznati zadarski meteorolog.

– Bit će toga još i dalje više, postat ćemo mi brzo ono Crveno more, dolje Perzijski zaljev gdje su temperature mora normalne 30 stupnjeva preko cijele godine, ali to, to će još čekati, rekao je meteorolog Duško Kraljev.

Stariji stanovnici kažu – nije ovo više onaj Jadran koji poznajemo iz mladosti jer porast temperature Jadranskog mora mijenja – sve.

