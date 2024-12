Idu li Most i DOMiNO zajedno na lokalne izbore?

Podijeli :

Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja istaknuo je gostujući na HRT-u da je Ustavni sud još uvijek aktualna tema te ustvrdio da je njegov sastav rezultat trgovine dviju najvećih stranki.

“To će sigurno biti tema, ali je problem što oni koji sada kritiziraju ustavne suce, oni su odgovorni, zato što oni sjede u USUD-u. Između SDP-a i HDZ-a sklopljen je dogovor. Jedini koji su odbili sudjelovati u glasanju je Most”, rekao je.

“Taj isti sastav Ustavnog suda poništio je naš referendum o COVID potvrdama”, rekao je. Za takvo stanje su, kako je istaknuo, “odgovorni HDZ i SDP koji su mjesecima trgovali”.

Ustavni sud rezultat trgovine

“To pokazuje koliko loše su se zapravo vodili ti razgovori, koliko tu nema nikakvih kriterija kakvi ljudi trebaju doći u USUD. Gleda se jedan moj – jedan tvoj. Ovaj put je bio jedan od Možemo. To je jedna loša situacija”, dodao je.

Saborski zastupnik DOMiNO-a Igor Peternel složio se s Grmojom da je sastav suda rezultat trgovine, ali i dodao da je to slučaj u drugim zemljama.

“Ja bih potpisao sve ono što je Grmoja rekao, ali nije neuobičajeno u Europi i svijetu da se političkim usuglašavanjem dogovara sastav ustavnih sudova”, rekao je, a prenosi HRT.

“To nije sporno, tvrdi, “ako je društvo za to zrelo. Ali vidimo da to kod nas nije slučaj. Kada suci postanu ustavni suci, trebali bi zaboraviti tko ih je predložio, kome pripadaju i trebali bi postati zaštitnici građana te svoj autoritet graditi na javnom povjerenju. To u Hrvatskoj nije slučaj”, rekao je.

Lokalni izbori i suradnja: Razgovarat ćemo

Na pitanje je li moguća suradnja Mosta i DOMiNO-a na lokalnim izborima sljedeće godine, Peternel je odgovorio da planiraju razgovarati.

“Svakako će se razgovarati s kolegama iz Mosta. Na lokalnim izborima je to poželjno. Ne vidim razloga zašto ne bismo surađivali”, rekao je.

“Svakako da ćemo sa svjetonazorski bliskim strankama surađivati”, rekao je.

Mi i oni protiv ove Vlade

Upitan hoće li biti ikakve suradnje s lijevo-liberalnim strankama moguća, Grmoja je odbacio tu mogućnost, osim kada se radi o rušenju Vlade.

“Mi nismo nikad surađivali u tom smislu s lijevo-liberalnim strankama. Mi smo kao oporba nastupali protiv Vlade, ali izlazili smo na izbore ili samostalno ili u savezu s nama bliskim strankama, tako da bilo što takvo – naravno da ne dolazi u obzir”, rekao je.

Komentirajući moguću suradnju sa strankom DOMiNO, rekao je da će to ovisiti i o lokalnim organizacijama.

“Što se tiče lokalnih izbora, to prepuštamo lokalnim organizacijama. Naravno da nam je bliži netko tko je u oporbi nego u vlasti. Praktički smo i oni i mi protiv ove Vlade. Uvjeren sam da ćemo oko inicijativa svakako surađivati. Za neku drugu suradnju, vidjet ćemo što će vrijeme donijeti”, rekao je.

