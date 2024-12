“Kako nakon Šeparovićevog istupa imati povjerenja u demokratičnost Ustavnog suda?”

Podijeli :

Igor Soban/PIXSELL

Novinari Hrvoje Krešić (Nova TV) i Vanja Moskaljov (Tportal) u Točki na tjedan s Milom Moralić, komentirali su izbor sudaca Ustavnog suda.

Naglasak je na toliko čekanje s izborom, do doslovno posljednjeg trenutka. Vlada je to sve mogla spriječiti jer ima svu kontrolu ovakvih slučajeva, no prebacila je odgovornost na oporbu.

Šeparović za N1: Točna je informacija da su suci dogovorili sinoć da sami sebi izglasaju produljenje mandata

KREŠIĆ: Odgovor je vrlo jednostavan. Vladajućima to nije bilo dovoljno visoko na listi prioriteta. Znamo kako funkcioniraju sjednice Vlade, Sabora, tko ih gura, podržava ili odbija. Vladajući… Nema tu puno razgovora, zna se tko je odgovoran za toliko čekanje. Vladajući su imali neke druge prioritete. Nisam siguran ni što je SDP htio postići. Važnije je što se događalo na raspravi od dana samog izglasavanja.

MOSKALJOV: To je otpočetka kasnilo i ono što su trebali nakon dogovora, jest izglasati sve kako treba. Zašto je SDP radio što je radio, zašto je HDZ zeznuo dogovor, ako ga je bilo… Neodgovorno je. Nekako to i očekujemo od naših političara, koji su često neodgovorni. Puno veći skandal mi je bilo to što su suci Ustavnog suda po kraju mandata samima sebi produžili mandat. To je dosta zastrašujuće jer se zna koliki je mandat i koliko se maksimalno može produžiti. Na političke igre smo navikli, koliko god bile neodgovorne, ali potez Ustavnog suda puno je veći problem.

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović ponudio je objašnjenje takvog poteza. Iznenadio je izjavom da nije želio o svemu obavijestiti Sabor.

KREŠIĆ: To se može svesti pod jednu maksimu, koju pratimo posljednjih osam godina, a to je “mogu što hoću”. Kad su ovakve stvari u pitanju, sve je jednostavno. Ne može si Ustavni sud produžiti mandat, ne može ni predsjednik, premijer ili Sabor. Elementarna ideja nadzora i raspodjele moći u demokraciji je da institucije i lideri ne mogu sebi samima produživati mandate. Kako nakon ovoga možemo vjerovati da su oni vjerovali u demokraciju i funkcije institucija kad su donosili razne odluke? Već smo imali situacije kad su morali donositi odluke, ali nisu se žurili. Zašto bi sad bio problem čak da se ostalo bez Ustavnog suda nekoliko dodatnih dana? Šeparović o tome nije htio obavijestiti Sabor, namjerno. To je zabrinjavajuće.

