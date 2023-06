Mostov zastupnik o slučaju iz Zambije: “Izbjegli smo veliku ljagu”

Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL

Zvonimir Troskot (Most) u N1 Studio uživo komentirao je detalje vezane uz kriptovalute, ali se osvrnuo i na slučaj u Zambiji, gdje su nakon pola godine Hrvati koji su tamo posvojili djecu napokon oslobođeni.

Iz njegove su stranke na sve gledali kao krijumčarenje i trgovanje djecom, no možda se stav nakon presude promijeni?

“Govorili smo da treba biti oprezan oko ovog slučaja, samo smo upozoravali na manjkavosti sustava i brinuli za djecu. Nikoga nismo optuživali ili upirali prstom. Sad je pitanje što će biti s djecom i što je s djecom koja su posvojena”, kazao je Troskot.

Utvrđeno je da su papiri u redu pa će djeca ostati s posvojiteljima.

“Evo, danas se raspravljao Zakon, koji nije loše napisan, ali do toga ne bi došlo da se nije dogodila Zambija i da smo se u nekim stvarima morali dovoditi do situacije jednog zambijskog suda, bez da ikoga podcjenjujem. Bila bi velika ljaga u međunarodnim vodama da se dogodila kompliciranija afera. Most otpočetka upozorava na manjavosti i probleme”, naglasio je Troskot.

Oslobađajućom presudom slučaj je sretno završio, iako je trajao nepotrebno predugo. Da se ne dogode slične neugodnosti, treba se baviti postavljanjem temelja u zakonima i regulativama. Zato Most, kao i Troskot u prvom redu, pokušavaju nešto slično s kriptovalutama.

“To je financijska novina, iako je prisutna 15 godina na tržištima. Ali, ove godine je izglasana regulacija MiCA u Europskoj uniji, što je najdetaljnija regulacija na svijetu. I svi su se žalili. Tome se treba prilagoditi”, kazao je Troskot.

