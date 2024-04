Može li Milanović sastaviti Vladu? Grmoja: To ne bi trebao biti on

Podijeli :

Nikola Grmoja iz Mosta razgovarao je s našom Tinom Kosor Giljević o dojmovima nakon izbora i mogućim koalicijama.

Most održava sastanak kako bi analizirao rezultate izbora.

“Još se sve treba slegnuti i moramo vidjeti koliko smo uspjeli u onom što smo namjeravali, ali mi imamo dobar rezultat i ostali smo relevantna politička stranka, najsnažnija antikorupcijska opcija od centra na desno”, rekao je Nikola Grmoja.

“Naravno da bismo voljeli više mandata i da smo s obzirom na naš rad zaslužili više, ali to je tako i to treba prihvatiti”, dodao je.

“HDZ nas sigurno neće zvati”

Grmoja je rekao da Most još nitko nije zvao kako bi se razgovaralo o koaliciji.

“HDZ nas sigurno neće zvati, a ne bi ni pristali na takvu opciju. Ima li u bivšoj oporbi neka konstelacija za formiranje većine, ja to ne mogu znati, a prvenstveno ne znamo kako diše Domovinski pokret. Mislav Kolakušić govori da neće s HDZ-om, a ostali nešto drugo. Nije to na nama, moramo vidjeti kako će to ići.

“S obzirom na rezultate treba vidjeti kakvo je raspoloženje ostalih, ali čini mi se da je HDZ blizu toga da sastavi vlast s Domovinskim pokretom ili dijelom Domovinskog pokreta”, kazao je.

Nikola Grmoja je rekao da predsjednik Republike Zoran Milanović može teško sastaviti Vladu.

“Naš cilj je slanje HDZ-a u oporbu i vidjeti ćemo ima li šanse za formiranje Vlade, ali to ne bi trebao biti Zoran Milanović jer ne vjerujemo da može osigurati borbu protiv korupcije”, objasnio je.

