Zašto Milanović šuti?

Neslužbeni rezultati DIP-a nakon obrađenih gotovo svih biračkih mjesta, prema medijskim izračunima, pokazuju da HDZ uvjerljivo pobjeđuje na parlamentarnim izborima i osvaja 61 mandat, a Rijeke pravde okupljene oko SDP-a dobivaju 42 mandata. Domovinski pokret je treći s osvojenih 14 mandata, Most dobiva 11, a Možemo! 10 mandata. Po dva mandata osvajaju IDS i Nezavisna platforma Sjever te jedan koalicija Fokus-Republika.

Predsjednik Zoran Milanović šuti od prije dva dana, nije se oglasio ni priopćenjem ni, kako je običavao zadnjih tjedana, putem Facebooka. U njegovom rasporedu za danas nema ničega.

Zašto šuti?

“Predsjednik Milanović vjerojatno ima neki svoj plan pa sad u skladu tog plana i djeluje. No to zaista jest neobično jer nije potrebno sad šutjeti. On bi trebao iznijeti svoj plan, jedino ako možda čeka podne da to učini. Ali da se malo našalim, ne treba on sad proglasiti biskupa pa da čeka podne. Već smo sinoć, gledajući televizije, doznali tko je izborni pobjednik i predsjednik Milanović je sa svojim timom do jutros već mogao pripremiti neko priopćenje i reći da se stranke dogovore i dođu mu oni koji mogu vjerodostojno dokazati da imaju potreban broj mandata za sastavljanje Vlade. To bi bilo jedino normalno i pristojno.

Živimo u demokraciji gdje se stvari dogovaraju i gdje pristojnost nalaže da predsjednik ne ignorira javnost i birače koji su dali svoj glas za ovu ili onu stranku. On sad treba pokušati djelovati koncilijantno, pomirljivo, tako da poštuje volju birača i da se oko toga jasno očituje. Samo treba reći – nastavljamo s dosadašnjom praksom, neka mi dođu oni koji će mi dokazati da imaju dovoljan broj mandata za sastavljanje Vlade, i to je to”, kazao je komunikolog Danijel Labaš za Večernji list, dodajući da predsjednik države zapravo sad šuti prema van, prema javnosti, a da sigurno u ovim trenucima razgovara s mnogima i da je njegova telefonska linija prilično zauzeta. I užarena.

