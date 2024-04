Analitičar: Koji je sljedeći potez Milanovića? Inzistirat će na jednoj stvari

Podijeli :

Politički analitičar Ivan Rimac bio je gost Novog dana kod naše Mašenke Vukadinović s kojom je komentirao izbornu noć i moguće koalicije nakon izbora.

Podsjetimo, neslužbeni rezultati DIP-a nakon obrađenih gotovo svih biračkih mjesta, prema medijskim izračunima, pokazuju da HDZ uvjerljivo pobjeđuje na parlamentarnim izborima i osvaja 61 mandat, a Rijeke pravde okupljene oko SDP-a dobivaju 42 mandata.

Domovinski pokret je treći s osvojenih 14 mandata, Most dobiva 11, a Možemo! 10 mandata.

Po dva mandata osvajaju IDS i Nezavisna platforma Sjever te jedan koalicija Fokus-Republika.

UŽIVO Glasovi su prebrojani, HDZ dobio 61 mandat. Tko će s kim pregovarati?

“Svi drugi su u teškom položaju”

Ivan Rimac rekao je da je HDZ sigurno pobjednik ako pogledamo ostale političke stranke s najviše mandata i s najmanjim poslom oko postizanja saborske većine.

“Svi drugi su u teškom položaju i pitanje je kako postići 76 glasova koji bi podržali drugu opciju u dolasku na vlast”, objasnio je.

Rimac je komentirao moguću koalicijsku suradnju HDZ-a i Domovinskog pokreta.

“Nijedna koalicijska suradnja ako manjinski partner ima ucjenjivački potencijal nije lagana. HDZ ima loša iskustva s Mostom u dva navrata gdje manji partner može uvjetovati i to živcira većeg partnera koji nema drugog izlaza osim izlaska iz koalicije”, rekao je Rimac.

Katarina Peović ne ulazi u Sabor, oglasila se na Facebooku

“Na Plenkoviću je da izabere strategiju kako doći do većine u kratkom roku”

“Imat ćemo prilično tajne, ali intenzivne i zanimljive pregovore između HDZ-a i Domovinskog pokreta. Na Andreju Plenkoviću je da izabere strategiju kako doći do većine u relativnom kratkom roku jer mislim da će predsjednik Zoran Milanović inzistirati da taj potez sastavljanja većine bude što kraći s prijetnjom raspisivanja novih izbora.

Jedna mogućnost HDZ-a je da prihvati cijeli Domovinski pokret kao partnera i da prihvati politike Domovinskog pokreta. Domovinski pokret u tom slučaju može inzistirati na svim svojim zahtjevima i imati ucjenjivačku poziciju. I tada HDZ treba nekoliko zastupnika koje će regrutirati iz manjinskih zastupnika koji pojedinačno mogu pristati ući u tu većinu.

“Druga opcija koju HDZ ima je da Plenković pokuša razbiti Domovinski pokret, a sačuvati punu paletu manjinskih zastupnika kao svoju potporu. Oni nemaju ucjenjivački potencijal i nisu zahtjevni partneri. U tom slučaju je potrebno prevesti, u tu većinu, samo dio zastupnika Domovinskog pokreta, a ostaviti one koji će inzisitrati na dosad propagiranim porukama u izbornom procesu. Na Domovinskom pokretu je da odluči može li sačuvati sve zastupnike kao cjelinu i što od poruka koje su poslali žele realizirati u partnerstvu s HDZ-om”, dodao je Rimac.

Stručnjak je objasnio da su u izbornoj noći čule oprečne izjave članova Domovinskog pokreta.

“Činjenica je da su oni još uvijek pokret, nedovoljno su homogenizirana skupina političara koji imaju jedinstven program koji svi zastupaju. Oni trebaju preći tranziciju iz pokreta u stranku, istu onu koju je Most prolazio u vrijeme partnerstva s HDZ-om. U tom procesu će sigurno neki političari otpasti jer se neće moći prilagoditi sa svojim stavovima. Ako sad nastane odmah raskol, možemo očekivati daljnje frakcioniranje te stranke i da imamo djeliće te stranke i nećemo imati jezgru na tom desnom političkom spektru”, kazao je Rimac.

Možemo iznenadio u dijaspori, a SDP…

Rezultati Rijeke pravde

Rimac je komentirao rezultate Rijeke pravde na izborima.

“Mislim da su oni dio vremena već propustili raditi na takvom rješenju nadajući da će izbori njih iznijeti kao pobjednike, iako su vidjeli po anketama da to nije tako jednostavno. Trebali su već početi pregovore sa svim političkim opcijama koje su se izjašnjavale da ne bi htjele biti u koalicijama sa HDZ-om. Most ne pokazuje interes da uđe u tu koaliciju, Možemo se odredilo vrlo nejasno kao netko tko će podržavati takvu Vladu, ali neće biti ravnopravni partner. Manji akteri su pokazali spremnost da podrže takvu Vladu, ali očito nitko nije ni sa kim razgovarao o pripremi situacije da bi bila potrebna takva velika mobilizacija političkih opcija, a za takvo nešto je potrebno ponuditi politički program”, objasnio je stručnjak.

“Manjinska vlada je u starim demokracijama prisutna i ona u tim sustavima funkcionira, u Italiji recimo. Kod nas se izbori gledaju kao boks meč i netko mora pobijediti. Situacija tjera manjinsku Vladu da bude maksimalno oprezna kod predlaganja svih rješenja, ta Vlada kad ne uspije nudi mandat na raspolaganje i očekuje glasanje o podrški takvoj Vladi. Naša kultura u Saboru takvo nešto ne omogućava u takvom trenutku”, dodao je.

SDSS i Domovinski pokret?

Rimac je rekao da je pitanje pomirljivosti Domovinskog pokreta i SDSS-a nemoguće.

Jedna kandidatkinja je na izborima dobila nula glasova

“Jedan od tih partnera HDZ-u neće biti u Vladi”, dodao je.

Zoran Milanović se još uvijek nije oglasio i komentirao rezultate izbora. Rimac je rekao da su stranke liberalne ljevice i Milanović sada u nezgodnoj situaciji.

“Oni su nešto obećali biračima i sada se pokazuje da to neće ispuniti, to što su izgubili mandate nije opravdanje. Mogli bi izgubiti popularnost, a to se odnosi i na Možemo pa čak i na Most jer nisu pokazali dovoljno snage i volje da realiziraju ono što su obećavali “, pojasnio je.

Pogledajte što svjetski mediji pišu o izborima u Hrvatskoj

Pozicija Zorana Milanovića

Rimac je odgovorio na pitanje je li Zoran Milanović pogriješio u svom pristupu tijekom izborne kampanje.

“U nekim elementima je. Sadašnji sastav Sabora neće riješiti pukotine koje su nastale s Milanovićevim ponašanjem u pogledu definicije sustava. Milanović je pogurao lijevo-liberalnu opciju, ali u sukobu sa Ustavnim sudom je prestao biti jaki jamac da bi ta opcija mogla doći na vlast. Punio je i prostor izjavama koje nisu imali efekt koji bi trebao podržati lijevo-liberalnu opciju”, rekao je Rimac.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Peđa Grbin i Sandra Benčić već odradili razgovor, ovo je plan Pogledajte što svjetski mediji pišu o izborima u Hrvatskoj