Može li umjetna inteligencija predvidjeti pobjednika parlamentarnih izbora?

N1 i BIRD Incubator dat će odgovor na to pitanje. U novoj emisiji AI Izbori, od žirija izabrane ekipe, koristit će snagu umjetne inteligencije da predvide budućnost. Hoće li njihovi algoritmi otkriti tko će pobijediti na parlamentarnim izborima? Pratite svaki korak, svaku analizu i svaki izazov s kojim će se suočiti na putu prema predviđanju rezultata izbora. Mogu li strojevi nadmašiti političke analitičare?

U prvoj, uvodnoj emisiji, razgovarali smo sa Stanislavom Šredlom (senior editor na portalu Mashable), Mislavom Malenicom (predsjednik udruge CroAI), Višeslavom Raosom (FPZG), Ivanom Ivkovićem (Sportklub) i Svenom Harjačekom (BIRD Incubator), te s članovima žirija Hajdi Ćenan (suosnivačica tvrtke airt), Vukom Vukovićem (Oraclum Capital) i Tihomirom Ladišićem.

Razvoj tehnologija sa sobom nosim brojne etičke i sigurnosne probleme. Deepfake tehnologija koja može biti iskorištena u razne manipulacijske svrhe u stvaranje laži i manipuliranje javnosti ili za stvaranje lažnog sadržaja kako bi se kompromitiralo određenu osobu.

“Deepfake tehnologija mora proći još taj jedan prijelaz gdje ti vidiš i osjetiš da to nije to, do onoga gdje će jako teško biti razlučiti što je stvarno. Kad razmišljaš o deepfakeu kao nečemu što je alat za manipulaciju, bit će sve teže i teže povući neku granicu da ja mogu sam sebi doći reći ja vjerujem svojim očima jer kad sam nešto vidio to je tako. Sve afere koje su se vezale uz izvore, i u Americi, na kraju su iskorištavale istu boljku, da mi ljudi živimo u informacijskom bubbleu. Učimo, informiramo se od istih izvora i kad netko počinje kontrolirati signale koje dobivamo i počne nas hraniti nekim sadržajem, može oblikovati percepciju naše stvarnosti”, kaže Mislav Malenica.

“Deepfake nije stao u razvoju i dok god postoji neka ambicija, neka potreba da nekoga uvjeriš da se dogodilo nešto što nije, to će se nastaviti razvijati uz veći computing power i algoritme i bit će sve teže i teže provjeriti je li nešto istina ili nije”, kaže Malenica.

Cijelu emisiju pogledajte u gore priloženom videu.

