Premijer najavio sankcije zbog neopravdanih poskupljenja

U četvrtak se održava sjednica Vlade RH. Predsjednik Vlade Andrej Plenković u uvodnom je obraćanju najavio sankcije onima koji su neopravdano povisili cijene.

Premijer je ponovio da je Hrvatska jedina zemlja koja je istog dana postala članica i europodručja i Schengena. “Ne možemo biti više u jezgri europskih procesa nego što smo to danas.”

Zahvalio se svima koji su u ovom procesu dali svoj doprinos da se realiziraju ti ciljevi, a zahvalio se i predsjednici EK Ursuli von der Leyen koja je posjetila Hrvatsku tom prilikom.

Što se tiče uvođenja eura, Plenković je kazao da je “hrvatsko gospodarstvo bolje zaštićeno od budućih kriza”.

Kaže da je proces uvvođenja eura prošao dobro i bez poteškoća te se zahvalio bankama i gospodarskim subjektima koji su učinili da proces konverzije i funkcioniranje platnog prometa bude na visokoj razini. “Molim sve za strpljenje ovih desetak dana kada imamo u opticaju imamo i kunu i euro.”

Neopavdana poskupljenja

Plenković se osvrnuo na neopravdana poskupljenja.

“Konstatirali smo da su neki, govorim o pojedincima, očito iskoristili konverziju da bi neopravdano podignuli cijene za što ne postoji razlog ni opravdanje. Želim zahvaliti svim subjektima, a to je većina, koja se u skladu s propisima prilagodila i zadržali su cijene proizvoda i usluga.

U procesu smo pristupanju eura bilis vjesni i upozoravali smo na minimalno povećanje cijena 0,2 do 0,4 posto uslijed konverzije, kao i u drugim zemljama. No, ono čemu svjedočimo u ovim pojedinim slučajevima je nešto drugo – to je neopravdano, čisto profiterstvo, lov u mutnom i tome ćemo se snažno suprostaviti u narednim danima”, kazao je.

Naglasio je da cilj vlade zaštita potrošača. “Naša je politika da vodimo računa u upravljanju krizama na način da smo oslonac građanima i gospodarstvu”, rekao je pa podsjetio na mjere koje je Vlada provela tijekom koronakrize.

Podsjetio je da je Vlada intervenirala i u cijene naftnih derivata da bi pomogla građanima. Dodao je da je zamrznuta i cijena devet prehrambenih proizvoda.

“Te mjere se poduzimaju na temelju načela solidarnosti. I odgovornost i povjerenje i solidarnost i pravednost – da bi kao društvo i država mogli se lakše nositi s globalnom krizom”, dodao je premijer.

“Nitko drugi osim države ne može napraviti te iskorake i zato ih i radimo”, naveo je.

Premijer najavio sankcije

Dodao je da “nije smisao eura da se netko u krizi neopravdano bogati na račun građana”.

“Sve pojave koje vode povećanju inflacije nećemo pozdraviti nego sankcionirati i boriti se protiv toga svim mehanizmima kako bi zaštitili potrošače i osigurale poštene poslovne prakse”, naglasio je.

Plenković je istaknuo da će država djelovati prema svima koji su išli u takav pothvat neopravdano. Naglasio je da niti jedan input nije toliko narastao od prosinca pa stoga nema opravdanja za ovakva poskupljenja.

“Kad kažem mjere, mislim na subvencije i na druge poreze. Država ovo neće odgledati bez reakcije i svi koji misle da mogu od korisne stvari svojom politikom naštetiti strateškom uspjehu, u tome neće uspjeti. Ako se bori vlada, moraju svi dati svoj doprinos”, dodao je Plenković.