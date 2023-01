Puhovski: Ratzinger je bio velika glava, ali čovjek bez političkog refleksa

Podijeli :

Izvor: N1

Žarko Puhovski gostovao je u N1 studiju uživo.

Govorio je o preminulom papi Benediktu XVI..

“Velika stvar Josefa Ratzingera, njegov veliki doprinos je što je dao ostakvu. Sigurno je bio jedna od najvećih glava koje je katoličanstvo imalo zadnjih godina, ali se pokazalo da profesori nisu za visoke političke funkcije. On je odliučno funkcionirao kao čovjek Ivana Pavla Drugog, koji je bio jednog od prvih populista ovog vremena, kupao se u masama. Ratzingerov veliki grijeh je slaba reakcija na skandale s pedofilijom, o tome je trebalo puno više govoriti, a njemu je to bilo naprosto teško progutati”, rekao je Puhovski.

“Doista je bio jedna velika glava, koji je govorio mudro, ali očito čovjek bez političkog refleksa”, rekao je Puhovski.

Sad imamo čovjeka koji je iz radikalističke pozadine, a u Hrvatskoj je došao na zub mase. Sad imamo situaciju da javnost govori protiv pape, a to se prije 20 godina nije moglo očekivati, smatra.

O uvođenju eura

Govoreći o uvođenju eura i poskupljenjima koja su to pratila, Puhovski je rekao: “Moja frizerka je pojeftinila, umjesto 40 kuna tražila je pet eura.”

Druga je stvar kad imate drastična poskupljenja preko noći koja su spekulativne naravi, ali ja ne vidim kako država može intervenirati, osim ovakvim mjerama, kao ovo s ovom strujom, rekao je Puhovski.

Dodao je da ima tradicija da se sve prebacuje na trgovce. “Zaboravlja se da je kod nas sve skuplje nego u svijetu, ali govori se da je sve kod nas najbolje”, rekao je Puhovski.

U Sloveniji su crne liste radile nevladine organizacije, a ne vlada, ali nije bilo inflacije kad su uvodili euro, dodao je analitičar.

O Schengenu

Komentirao je ulazak Hrvatske u Schengen, kazavši da se radi o velikoj stvari. “Ali je važan za turizam i za one koji puno putuju. Ali da nekome tko danas živi u kontejneru u Petrinji kažete da može ići u Francusku Polineziju s osobnom iskaznicom, ne vjerujem da mu puno znači. Generalno je to dobra stvar”, rekao je Puhovski.

Sad se pokazalo da je inzistiranje na granicama nešto što se pokazalo zaista relativnim, kazao je profesor.

Smatra da je od toga što se predsjednik Zoran Milanović nije pojavio na obilježavanju ulaska u Schengen, čudnije to što predsjednik Republike nije čestitao novu godinu. “On je očito u nekom trenutku izašao iz te igre, jer ne može podnijeti ulogu pratećeg vokala, ulogu drugorazrednog igrača. To s tim Banožićem je vrlo dosadno, ali on Banožića održava na životu to je poznata priča”, rekao je Puhovski.

“On se povukao. S obzirom na sve ono što je on govorio otprije, nije loše da se on povuče”, rekao je Puhovski.

Uskoro više…

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.