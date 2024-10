Bivša ministrica tvrdi da je izjava Božinovića zabrinjavajuća: “To je vrlo opasno”

Podijeli :

Saborska zastupnica i bivša ministrica graditeljstva, Anka Mrak Taritaš, gostovala je u Pregledu dana kod Nine Kljenak gdje je komentirala aktualna politička zbivanja, ali i stambenu politiku.

Mrak Taritaš se osvrnula na premijerovo pitanje SOA-i, za koju on i Božinović kažu da su to novi običaji.

“To pokazuje kako Plenković ne poštuje institucije ove države i kako ih naziva “malim od kužine” i da će odgovarati onako kako on hoće. Drugo, oni imaju koalicijskog partnera koji ih je dugi niz godina nazivao izdajnicima, pa je to valjda odgovor njima”, rekla je.

“Novi običaji”

“No ono što je zabrinjavajuće je što je Božinović rekao da su to novi običaji. To znači da će institucije koristiti kako ih ne treba koristiti. Dva visokopozicionirana HDZ-ovaca su rekli da imaju dokaze da se kampanja aktualnog predsjednika financira ruskim novcem, što je vrlo opasno. Pritom su zaboravili da je jedan od financijera HDZ-a godinama radio s Rusima”, dodala je.

“To je bila opasna izjava. Oni imaju lošeg predsjedničkog kandidata i onda barataju s “fake newsom”. Kada njihov ministar ili gradonačelnik izađe s tim i onda svi kažu da je to bio kondicional, što je sljedeće”, zapitala se Mrak Taritaš.

“Loš predsjednički kandidat, koji je bio izabran od strane Plenkovića jer nitko ne smije biti niti viši, niti pametniji, niti zgodniji od njega, i sada oni pokušavaju takvog kandidata prikriti nabacivanjem blata”, rekla je.

Božinović o odgovorima SOA-e premijeru Plenkoviću: “Ako je to neki novi običaj, onda idemo stvarati novi običaj”

Kaže da se o stambenoj politici govorilo i u njezinom mandatu ministrici. “Sada govorimo da se ukida porez na prvu nekretninu, a to već imamo nekoliko godina i dovela je do povećanja cijene stanova i na to su upozoravali svi.

“Sada kažu da će graditi zgrade za najam, to je trebalo već biti. Opasna je ideja da će država platiti vlasnike i onda će ona to iznajmljivati. Kao prvo, treba imati zakon o najmu stanova. Koliko banke imaju stanova koji su prazni?” zapitala se.

“Netko tko ima tri stana i da ih državi, on će od te zarade kupiti novi stan i onda se neće postići priuštivo stanovanje”, rekla je.

