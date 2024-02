“Desnica voli velikog vođu. Vučić je pravi primjer, a Plenković ga imitira”

Podijeli :

Gost N1 Studija uživo kod Nine Kljenak bio je liječnik i bivši ministar Mirando Mrsić.

Postoji li reforma zdravstva? Udruge poručuju da sve što se do sada napravilo su kozmetičke promjene. Liste čekanja i dalje su preduge, nedostaje medicinskih sestara, primarna zdravstvena zaštita je u kolapsu…

“To jesu kozmetičke promjene. Ovo je reforma koje nema, koaj ne postoji, samo je ministar Vili Beroš vidi. Ne vide je ni kolege, ni liječnici, ni medicinske sestre, ni oni koji plaćaju, svi mi koji izdvajamo za zdravstveni sustav. Tako da će ove četiri godine ministra Beroša biti promašeno vrijeme”, rekao je Mrsić te dodao:

“Nema prave reforme bez gubitka izbora”

“Danas se Beroš slika s kolegama iz Hrvatskog liječničkog zbora, ali koliko znam Zbor nije uključen u reformu iako su se pokušavali uključiti. Trebalo je iskoristiti tu intelektualnu snagu koju tamo imamo i to upotrijebiti da se ta reforma konačno pokrene. Bez angažmana i slušanja struke što treba promijeniti, politika nikad neće napraviti reformu. Da budem iskren, nijedna Vlada nije dosad uspjela jer kad zahvatite široko i duboko ta Vlada teško će preživjeti taj mandat, a to čelnicima očito nije po volji”, smatra Mrsić.

Mrsić je komentirao i stanje u pravosuđu i Plenkovićevo “udvaranje desnici”.

“DORH bi trebao biti ključna snaga za borbu protiv korupcije. Drago mi je da kolko god se HDZ trudi umanjiti značaj DORH-a i USKOK-a, sad i europskog tužitelja, ali Europa ima tu čvrste stavove i tu HDZ neće moć ništa napraviti. Poruke o EPPO-u su poruke koje ide u ka zastrašivanu ljudi koji tamo rade, to su na kraju naši državljani i neće zauvijek raditi tamo. I druga poruka je prema biračkom tijelu, očito desnom koje baš ne voli Europsku uniju, posebno europsku tužiteljicu i to je ono što vidimo da HDZ pokušava u ovom trenutku – skrenuti udesno da pridobije birače Domovinskog pokreta, zato su tu Ivan Turudić, zakon o hrvatskom jeziku i udar na EPPO. Desnica i ljudi koji glasaju za desnicu vole jakog vođu, velikog vođu koji može svima reći sve. Evo, Aleksandar Vučić je egzaktan primjer i Plenković pokušava imitirati to što radi Vučić”, smatra Mrsić.

