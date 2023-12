Munjiza: Kad se ništa ne bi napravilo s Fortenovom, za godinu dana vrijedila bi – nulu

Podijeli :

Bivši predsjednik uprave Konzuma i konzultant Drago Munjiza bio je gost Novog dana u kojem je s našom Mašenkom Vukadinović komentirao poslovanje i prodaju kompanije Fortenova.

“U biznis svijetu i u životu sve ovisi o tome što je alternativa. Pokušane su dvije alternative. Kad se ništa ne bi napravilo i kad bi ovakva struktura financiranja ostala još godinu dana kompanija bi vrijedila nulu. Bilo kakvo rješenje je bolje nego da ju preuzme HPS, američki investitor i onda radi s njom ono što joj nije izvorni biznis. To su investicijski fondovi, oni bi kompaniju rasprodali, mi ne znamo kakav bi bio scenarij. Nužnost je da se razriješi ovaj dio sa sankcioniranim dioničarima”, rekao je konzultant Drago Munjiza.

Teret kompanije

“Iako je uprava napravila dobru transformaciju i kompanija sad dobro posluje ipak je tad cijena financiranja bila viša zbog rizika jer je kompanija bila u nekoj vrsti stečaja. Kompanija nema taj kredibilitet kao kad bi ta vlasnička struktura bila čistija. Ona operativno dobro posluje, ali je to zasjenjeno ovim događanjima”, rekao je Munjiza pa je dodao: “Po mojim informacijama, cijena koja je postignuta s ruskim bankama se nalazi unutar spektra cijene za takvu kompaniju. Ova cijena je niža, ali stvar se u međuvremenu iskomplicirala. Propala je prodaja i kompanija sad ima teret jednog skupog financiranja koji svaki dan kompaniju košta par milijuna eura. Svaki dan ne rješavajući ovu situaciju, kompanija manje vrijedi“.

Munjiza kaže da je svima u interesu da se to riješi u veljači, a ne u svibnju.

Sigurnost komapnije

“Bilo bi bolje da se to napravilo s mirovinskim fondovima, jer bi kompanija sad puno više vrijedila. Na jedan način država može što hoće, ali da posljedice budu dobre. Ja ne vidim da je to nužno loše, ali svi tvrde da je namjena tog fonda drugačija. Ono što je bitno za 45 tisuća zaposlenih je da se popravi sigurnost kompanije. Ona će se popraviti i još će bolje operativno raditi ako se riješi ovo neodrživo financiranje. To je nužni uvjet za bilo što drugo. 13 milijardi eura je ništa za EU. U Hrvatskoj djeluje puno kompanija čija je moć puno veća. Za Hrvatsku je to velik iznos, ali pošto mi sad djelujemo na svjetskom tržištu, to je osrednji iznos za kompanije”, kazao je.

Konzultatnt kaže da je činjenica da je Pavao Vujnovac jedini dioničar koji nije ušao prisilno u dioničarstvo Fortenove, dok su svi drugi dioničari su ušli na temelju svojih dugova koje su imali u Agrokoru.

“Njegove kompanije su jedine počele otkupljivati dionice koje nisu okrupnjene. Za državu poput Hrvatske puno je lakše da postoji nekoliko dioničara, a ne samo jedan. Kad nije kriza onda je nebitno tko je vlasnik. Za Fortenovu je bolje je da ima 3, 4 sposobna dioničara i vlasnika iz Hrvatske. To je najzanimljivije dioničarima iz regije jer razumiju na koji način se to može posložiti”, kazao je.

Trend u biznisu

Munjiza kaže da dug sigurno ugrožava operativno poslovanje kompanije.

“S novom skupštinom procjenjujem da bi kamate na dug pale za 3,4, kamatna boda. Svaki indeksni bod smanjuje za 10, 20 milijuna eura trošak i poboljšava rezultat. U biznisu je bitan trend. Dioničari kupuju budućnost kompanije. Što su kamate niže, više će se moći ulagati. Fortenova je baštinila probleme Agrokora. Radnici, kupci i dobavljači su morali krenuti ispočetka. To je kao da trčite i netko vam polomi noge. Ne možete se sutra ponovno natjecati. Dobabljači se sad ne žale na plaćanje. No, stvari ne mogu biti idealne. Proces rekonstrukcije cijelog sustava će trajati minimalno desetak godina, a pravosudni procesi još desetak”, zaključio je.

