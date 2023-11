Podijeli :

Predsjednik Hrvatskog društva ekonomista i profesor Ljubo Jurčić gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je razgovarao s Igorom Bobićem o prodaji Fortenove.

Fortenova Group TopCo B.V., nizozemska holding kompanija koja je krovni vlasnik Fortenova grupe d.d. u Hrvatskoj i regiji, odnosno dobro poznatih kompanija kao što su primjerice Konzum, Mercator, Zvijezda, Dijamant, Jamnica i PIK Vrbovec, najavila je transakciju promjene vlasničke strukture koja bi trebala ojačati i osigurati buduće uspješno poslovanje Fortenova grupe.

Logičan epilog

Jurčić smatra da je ovaj epilog logičan i nužan: “Sadašnji vlasnici Fortenove su i tražili da to predaju dalje jer zapravo većini vlasnika to nije posao, već su oni ušli kao financijeri.”

“Mislim da je tamo bilo i nekih dugova koje je bilo teško refinancirati, odnosno trebalo ih je refinancirati pod visokim kamatnjacima, puno višima od tržišnih. To je sve ukazalo na dosta shaky situaciju i naravno da je logičan ishod da se traži netko tko će ući u to i naći novi kapital”, dodao je.

“U Americi kada se prodaje neka firma, gledaju kako će to utjecati na bruto nacionalni dohodak. Bruto domaći proizvod je vrijednost proizvodnje koja se ostvaruje na teritoriju neke države i to je jedna prolazna kategorija.”

“Najveći broj dionica, 54% završava indirektno u rukama jednog čovjeka, a onda u većini slučajeva, ako nije prije sklopio neki partnerski ugovor, onda većina ostalih dioničara se želi riješiti tih dionica jer nemaju nikakav utjecaj. Ako nije dogovorio prijašnje partnere, onda će većina sadašnjih dioničara prodati svoje dionice firmama Pavla Vujnovca“, kazao je.

Hoće li Pavao Vujnovac postati moćniji od Vlade?

“Generalno, kad netko postane prevelik, on postaje opasnost za politiku, ali i politika za njega. Pogotovo u tranzicijskim zemljama, uvijek imate problem kada neki poduzetnik postane jači od premijera. Međutim, poduzetnik je u nekom trenutku puno stabilniji jer on ima svoj kapital i poslušnike, a premijer baš i ne. Oni ovise o koalicijama i izborima i tu dolazi do sukoba”, kazao je.

Postavlja se i pitanje koliko Hrvatska država može komunicirati s tako velikom kompanijom.

“Vlada se umiješala s lex Agrokorom, što mislim da nije bio dobar način. Ona sve što sada napravi, neće biti dobro. Vlada treba zaštititi zakon transakcija i okvire poslovanja, samo treba paziti da ne izađe iz toga”, smatra Jurčić.

