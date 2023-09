Komentar Đurđice Klancir: Vlada i Fortenova opet se vole javno

Podijeli :

N1 ilustracija/Pixell/Konzum

Fortenova grupa odigrala je ključnu ulogu oko trasiranja Vladine akcije „rezanja cijena“ u trgovačkim lancima, a usput je Konzum zaradio i mnogo besplatne reklame. S obzirom na moćne vlasnike Fortenove, i ovu lijepu uslugu Vladi, ne preostaje nam drugo nego da se pitamo: je li se trgovalo i oko još nekih drugih otvorenih pitanja?

Teško je bilo previdjeti da je prvi na razgovore u Vladu oko skidanja cijena u trgovinama stigao Fabris Peruško, glavni izvršni direktor Fortenova grupe, i da je taj u komunikaciji s medijima obično vrlo suzdržan i kontroliran menadžer već unaprijed izgovorio da je Konzum spreman surađivati. A onda je i nakon sastanka krenuo s najkonkretnijim opisom kako je Konzum već od ovog petka spreman skidati cijene 360 proizvoda, pa još tisuću…

Neobično blagoglagoljiv Peruško s najavom dramatičnog rezanja cijena uz razbacivanje velikim brojkama zasjenio je sve druge predstavnike trgovačkih lanaca, a i trasirao intonaciju cijelog Vladinog projekta „skidanja cijena“. Nakon svih istupa komotno možemo reći da smo svjedočili, i još uvijek svjedočimo, novoj manifestaciji zajedništva između vrha tvrtke koja se smatrala tvrtkom od posebnog nacionalnog značaja u vrijeme donošenja lex Agrokora, a onda bi se povremeno, osobito u vrijeme dramatičnih vlasničkih preslagivanja, tvrdilo da je vrlo privatna i da ministri ne mogu komentirati ništa o njoj, a potom bi opet premijer osobno gurao mirovinske fondove u njezino spašavanje.

“Konzum od petka na akciju stavlja 360 proizvoda plus još 1.000 na sniženja”

Da nije bilo ove velike najave o masovnom snižavanju cijena u Konzumu već od petka, cijela Vladina akcija bila bi samo novi slabašni trzaj, a oporba i ekonomski analitičari dobili bi dovoljno dokaznog materijala i za najširu publiku da je velika Vladina operacija „rezanja cijena“ samo predizborni igrokaz. Da, još dva trgovačka lanca su odmah rekla da će isto rezati cijene (Tommy i KTC), ali njihovo uključenje je nemjerljivo s promotivnim učinkom dramatičnog reklamiranja velike sječe cijena u Konzumu – već od ovog petka.

Ležeran Peruško kao da je sve znao unaprijed

A kako to da je Konzum za sve to tako brzinski spreman? Fabris Peruško je išao na sastanak tako leženo i spremno da je ostavljao dojam da je sve već ionako unaprijed dogovoreno i precizirano. Ni traga propitivanju odnosa politike prema poduzetnicima, ili onog na što su uzalud upozoravale udruge poduzetnika, ekonomisti šireg spektra ili stručnjaci za trgovinu. Primjerice, zar ne bi cijene sada, najesen, nakon turističke sezone, ionako padale same od sebe, ili, zašto se Vlada petlja u posao trgovaca, ili zašto upravo njih „prima ne red“, a ne, recimo, rasipne načelnike općina i župane – kao što to ne bez razloga propituje bivši direktor Emmezete, stručnjak za trgovinu, Slobodan Školnik. Fabris Peruško je išao na sastanak sav pun razumijevanja za poteze Vlade, kao partner i sudionik u cijelom projektu.

Uostalom, zašto je na sastanak s predstavnicima Vlade išao glavni izvršni direktor Fortenove, a ne direktor Konzuma, Zoran Mitreski?

Možda Mitreski nije bio dovoljno visoki rang za delegaciju koja je čekala s druge strane? Naime, u Vladi je Fabrisa Peruška čekala najjača moguća ekipa, premije Andrej Plenković osobno, i nekoliko ministara, Oleg Butković, Davor Filipović, Marko Primorac, Marija Vučković i Marin Piletić, i bilo bi zanimljivo saznati jesu li i ostali predstavnici trgovačkih lanaca imali nasuport sebe jednako jake timove ili su oni ipak prepušteni skromnijim sazivima. No, jedno je sigurno: Vlada se odlučila za vrlo netransparentan postupak, svi predstavnici trgovačkih lanaca su imali zasebne sastanke i nitko od njih, pa i cjelokupna hrvatska javnost, nisu saznali što se s kim zapravo pričalo.

I je li se možda i prije paradnog dolaska na razgovor s nekima već razgovaralo, a s nekima nije uopće? Ili se s nekima razgovaralo malo više nego s drugima?

Po svemu sudeći, Vlada je ušla u ovaj projekt tek nakon dogovora s lučonošama, u ovom slučaju s Fortenova grupom – da će biti kooperativni, da će sudjelovati, da će, u konačnici, i oni imati pravo iskoristiti sve skupa za veliku besplatnu promociju. Tako je i bilo. Fabris Peruško koji je vrlo oklijevao oko istupa u vrijeme kada je trebalo tumačiti neobične manevre oko pokušaja rješavanja suvlasništva ruskih banaka u strukturi kompanije ili bi bio posve nedostupan u vrijeme kada je komandu u upravljanju preuzimao danas dominantni suvlasnik Pavao Vujnovac, sada je ponosno tumačio mikromenedžiranje u jednom segmentu goleme kompanije koju vodi. Naravno da je dobio naslovnice u svim medijima, a onda je još uslijedila i objava o broju artikala kojima će se smanjiti cijene. Iako nikome nije precizno rečeno koliko će se točno sniziti cijene kojih proizvoda i koliko će dugo trajati sniženja.

Bilo je važno da prvi veliki trgovački lanac krene, jasno i konkretno podrži ono što se neslužbeno puštalo iz Vlade, a potom se očekivala reakcija lavine, da će njihov potez povući i mnoge druge trgovačke lance. Hoće li naknadna precizna mjerenja sniženja cijena pokazati da su to bile uobičajene akcije ili da će cijene pasti baš onako kako bi padale i “prirodnim” putem, za tjedan-dva više neće biti važno. Kao što se i izbjegava precizni odgovor na pitanje zašto Fortenova, odnosno Konzum, i svi ostali – onda nisu i ranije počeli spuštati cijene nego su morali čekati poziv na kavu u Vladu i razgovor ugodni s doista impresivnom kolekcijom ministara.

Dogovorna ekonomija iza zatvorenih vrata

Ono što nećemo saznati sa sastanaka iza zatvorenih vrata na dan kada su se redali trgovački lanci, a nesumnjivo i s razgovora uoči operacije „rezanje cijena“ jest jesu li „trgovci“ iz Fortenove ovim povodom trgovali i još oko nekih tema. Vodstvo Fortenove i Vlada Andreja Plenkovića imaju dugu povijest kompleksnih odnosa, s mnogo više ljubavi nego hladne distance. Fortenovu uskoro očekuju bolni procesi definiranja budućnosti zbog pristigle naplate obveznice vrijedne više od milijardu eura, a Vladu RH sigurno pritišće očekivanje ishoda oko arbitraže u SAD koju je pokrenuo bivši vlasnik Agrokora, Ivica Todorić. Osim toga, ne treba zanemariti ni činjenicu da je dominantni vlasnik Fortenova grupe Pavao Vujnovac, poduzetnik čije je carstvo izraslo na plinskom biznisu, a u proteklih je godinu dana došlo do vrlo ozbiljnih trzavica između njega i Davora Filipovića, ministra gospodarstva i održivog razvoja, zbog Filipovićevih pokušaja da plinski biznis u Hrvatskoj prestane biti bankomat za odabrane.

Stoga emisara Fabrisa Peruška u zajedničkoj akciji s Davorom Filipovićem možemo promatrati i kao znak novog pomirenja ili smirivanja situacije. Uz pregovore o cijeni hamburgera i jaja “za narod”, možda se rješavalo i mnogo drugih otvorenih pitanja. Iza uzajamne promotivne podrške, Vujnovčevo poslovno carstvo i Plenkovićev tim ministara možda su dogovorili i dugo očekivati rasplet u slučaju HEP.

Dok predstavnici udruga poduzetnika i ekonomisti u Hrvatskoj zazivaju tržišnu ekonomiju i deklaratorno protestiraju zbog upliva politike u biznis, njihovi najmoćniji predstavnici ponosno hrle na konzultacije i razgovore u Vladu – i trguju – učvršćujući dogovornu ekonomiju koja brigu za građane koristi samo kao promotivni ukras.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.