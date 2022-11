Muškarac dobio prijavu zbog zastave SFRJ-a, reagirala i Katarina Peović

Podijeli :

Izvor: N1

Muškarac (47), koji je zaradio prijavu nakon što je u mjestu Jakšić kod Požege na vlastitoj kući istaknuo zastavu Jugoslavije, odlučio je javno objasniti svoje razloge.

O burnoj reakciji susjeda koja je uslijedila te prijavi koju je zaradio zbog “vrijeđanja moralnih osjećaja” svojih sugrađana, izvijestila je danas Policijska uprava požeško-slavonska.

Zastavu je na svoju kuću postavio Velimir Meničanin koji je u razgovoru za Plusportal poručio da nikomu ništa nije želio dokazati ili poručiti tom zastavom.

“Ona je bila za mene jer ja poštujem državu u kojoj sam rođen i othranjen. Ta država me napravila čovjekom kakvav jesam i od svoje prošlosti ne mogu pobjeći. Iz tog razloga poštujem tu državu kakva god da je bila – možda nekom nije valjala, no meni jest”, rekao je Velimir Meničanin.

Razmirica između njega i susjeda, kaže, nikada nije bilo, a što ih je sada potaknulo na ovakav čin, ni sam ne zna.

“Otkako sam ovdje, a tomu ima već 20 godina, trpim ustaška obilježja – vješanje ustaških zastava. Ja sam protiv toga. Ustašija me osobno vrijeđa – otvoreno to govorim – ali trpim i šutim. I oni su ljudi, naravno, pa neka vješaju ako imaju tu potrebu, ali ja je ne volim gledati i ne gledam je stoga me ne može uvrijediti”, rekao je Jakšičanin dodajući kako ne zna zašto je netko došao i gledao u njegovu zastavu te se time uvrijedio.

Peović: Intervencije policije na isticanje ustaških zastava skoro pa i nema

Na prijavu je reagirala i saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović.

“Zastava Jugoslavije koju je jučer izvjesio stanovnik Jakšića postala je predmet policijske intervencije jer “vrijeđa moralne osjećaje”. Intervencije policije na isticanje ustaških zastava skoro pa i nema, a one osim što vrjeđaju moralne osjećaje i zdrav razum, krše i zakon!”, napisala je na Twitteru.

Zastava Jugoslavije koju je jučer izvjesio stanovnik Jakšića postala je predmet policijske intervencije jer “vrijeđa moralne osjećaje”. Intervencije policije na isticanje ustaških zastava skoro pa i nema, a one osim što vrjeđaju moralne osjećaje i zdrav razum, krše i zakon! — Katarina Peović (@kpeovic) November 30, 2022

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.