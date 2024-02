N1 doznaje: Josipa Rimac željela je svjedočiti protiv Turudića. Evo što kaže USKOK

Podijeli :

Marko Prpic / Pixsell

N1 doznaje da je Josipa Pleslić ex Rimac bila spremna svjedočiti o zlouporabama u koje je navodno bio upleten ondašnji predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić koji je danas kandidat za glavnog državnog odvjetnika. Potvrđeno je to za N1 iz dva neovisna izvora, a doznajemo i da u USKOK-u postoji pisana potvrda o tome. USKOK se službeno oglasio i negira da je bilo nepravilnosti tijekom pokušaja dogovora s Rimac.

Od ranije je poznato da je Josipa Rimac pregovarala s istražiteljima oko moguće nagodbe nakon što je osumnjičena za seriju koruptivnih kaznenih djela. Tjednik Nacional danas je objavio tvrdnje izvora bliskih Josipi Pleslić ex Rimac prema kojima je USKOK u ljeto od nje tražio da lažno svjedoči protiv Turudića.

Kronologija dogovora

Nacional otkriva tko je, kada i koliko puta u ime Uskoka s njom pregovarao da potpiše izjavu protiv Turudića. Sada bi Turudić, kojeg je Uskok, kako tvrdi tjednik, navodno želio pritvoriti, trebao doći na čelo DORH-a. Vanja Marušić, kao tadašnja ravnateljica Uskoka, navodi dalje Nacional, u ljeto 2021. planirala je kazneno goniti i službeno optužiti Turudića za zlouporabu položaja i ovlasti zbog sumnje da se neprimjereno umiješao u kazneni postupak protiv Ivana Inje Bašića kako bi mu se u ranoj fazi tog postupka ukinuo pritvor.

Nacional: Uskok je tražio od Rimac da lažno svjedoči protiv Turudića HDZ osigurao “rezervne igrače”? Evo tko bi mogao spasiti Turudićevo imenovanje

Uskok je, piše dalje Nacional, sumnjao da je Turudić za taj svoj navodni angažman trebao biti nagrađen, odnosno dobiti mito, a dokaz za te svoje sumnje ondašnja šefica USKOK-a Vanja Marušić pokušala je dobiti od Josipe Pleslić ex Rimac.

I dok Nacional prenosi tvrdnje izvora bliskog Josipi Pleslić ex Rimac o tome kako je Vanja Marušić tražila od nje da lažno tereti Turudića, N1 iz više neovisnih izvora doznaje da je situacija bila obrnuta – Josipa Pleslić ex Rimac nudila se kao svjedok protiv Turudića.

Poruke Rimac i Turudića

Naime, iz ovih dana objavljenih poruka jasno je da su se Rimac i Turudić susreli baš u vrijeme kada je bio aktualan slučaj Inje Bašića. Inače, riječ je o bratu Milenka Bašića, investitora u vjetropark Krš-Pađene koji je kasnije optužen zajedno s Josipom Rimac za korupciju pri realizaciji tog golemog projekta.

Inja Bašić uhićen je 5. prosinca 2019., te mu je odlukom suca istrage bio određen istražni zatvor dok je USKOK protiv njega i ostalih osumnjičenih za malverzacije prilikom uvoza i prodaje skupih automobila otvorio istragu.

Škare Ožbolt o Turudiću: Sanader mi je na papir napisao – “Naš dečko, imenuj ga za suca”

Prema porukama što ih je objavio Jutarnji list, 8. siječnja 2020. u 10.30 sati Rimac odlazi na sastanak s Milenkom Bašićem, da bi nakon toga sastanka kontaktirala Turudića.

Susret na Županijskom sudu

“Pa di si družeeeee. Trebam te”, na što Turudić odgovara u istoj minuti “Dođi do mene sutra”. Rimac pita “Kada?” Turudić odgovara protupitanjem “9?”, na što Rimac potvrđuje “Možeeeeee”, te dodatno pita “Ti si tamo na županijskom? Nisi mijenjao ured”. Turudić odgovara potvrdno “Da da”. Upravo u vrijeme dok razmjenjuje poruke s Turudićem, Rimac je u svoj mobitel unijela bilješku s imenima tužitelja i suca istrage koji su bili nadležni za predmet Inje Bašića.

Da je na sastanak išla po nalogu Milenka Bašića vidljivo je i iz poruke kojom Rimac Milenka Bašića obavještava o svakom svom koraku, pa tako i o odlasku na sud. Na sam dan sastanka 9. siječnja 2020. u 8:39 sati, 20-ak minuta prije nego će ući na Županijski sud, Rimac šalje poruku Milenku Bašiću “Jutroooo. Ja idem sad na onu kavu…. u 10 se vidimo po dogovoru”, a Bašić joj odgovara “ok”.

Što Turudić kaže na to?

Turudić je pred saborskim Odborom za pravosuđe tvrdio kako je prekinuo razgovor s Rimac nakon što mu je rekla da se ne radi o njezinom predmetu. O kojem predmetu se radilo nije se mogao sjetiti.

Pojavile se nove poruke između Turudića i Rimac! “Dodji k meni, sam sam…”

Istražitelji su, prema informacijama do kojih smo došli, doista provjeravali kontakte Rimac i Turudića. Dok je pokušavala sklopiti nagodbu i proći s čim blažom kaznom Josipa Pleslić ex Rimac ponudila im se kao svjedok.

Opisala je što je uslijedilo nakon poruka koje je razmijenila s Turudićem, no za to, kako doznajemo iz upućenog izvora, nije imala nikakvu drugu potvrdu, osim vlastite riječi. Poznato je da samo jedno svjedočenje ne može biti temelj niti jedne optužbe, pa istražitelji, objašnjeno nam je, nisu pokrenuli postupak protiv Turudića. Sve to ostalo je službeno zabilježeno u USKOK-ovoj arhivi. Doznali smo i da izvidi protiv njega nisu formalno vođeni.

Zašto Rimac ovo sada radi?

Zanimljivo je da baš sada Josipa Rimac izlazi s tvrdnjom da ju je USKOK prisiljavao da laže o Turudiću. U USKOK-u su uvjereni da to čini kako bi si poboljšala poziciju u slučaju da Turudić, kao glavni državni odvjetnik, naiđe na službenu bilješku o njezinom pokušaju dogovora s istražiteljima oko visine kazne.

“Daj nam to potpiši i slobodna si”, navodno su rekli istražitelji Josipi Rimac navodi Nacional.

Evo što kaže USKOK

“Radi istinitog informiranja javnosti navodimo kako su u ovom Uredu u više navrata vođeni razgovori u pravcu mogućeg sklapanja sporazuma stranaka (državnog odvjetnika, okrivljenice i njezine braniteljice) koji u konačnici nije sklopljen. Napominjemo da se radi o institutu propisanom Zakonom o kaznenom postupku te da je postupak pregovaranja s imenovanom okrivljenicom u cijelosti vođen u skladu s odredbama navedenog zakona.

Posebice naglašavamo kako su pregovori u Uredu započeti na inicijativu braniteljice okrivljenice te su vođeni u njezinoj prisutnosti, a Ured o navedenome raspolaže odgovarajućim pismenima.

Opisano postupanje Ureda u skladu je i s Naputkom Glavnog državnog odvjetnika o sporazumijevanju koji je donesen upravo u cilju transparentnosti postupanja. Stoga odlučno odbacujemo tvrdnje o bilo kakvom neprimjerenom ili nezakonitom postupanju ovog Ureda. Također ističemo kako USKOK nije izvor poruka objavljenih u medijima”, navode iz USKOK-a.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.