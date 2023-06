N1 komentar: Što će nam ministri? Samo Plenković treba namignuti

Podijeli :

Donosimo jutarnju analizu naše Mile Moralić.

Još jednom se pokazalo – stvari se u Hrvatskoj mijenjaju, zahtjevi ispunjavaju, a plaće rastu samo ako ih osobno preuzme premijer Andrej Plenković. 430 milijuna eura za 219 tisuća službenika istresao je jučer premijer, vidno zadovoljan kako je, godinu dana uoči izbora (ako stvarno ne budu ranije), kupio socijalni mir.

Pršteći od zadovoljstva što će plaće rasti od 60 do 100 eura, evo ipak prije famoznog Zakona o plaćama koji će to sve konačno dovesti u red, premijer je dao mig – sve je dobro, rasturamo! Ali doslovce više je puta namigivao tijekom objave dogovora sa sindikatima. Evo kako je to izgledalo:

Pa da se građani zamisle zašto imamo 17 ministara u Vladi, jesu li oni sposobni rješavati probleme u svom resoru, pronalaziti rješenja, komunicirati? Ili za sve, ali baš za sve, zasluge treba preuzeti jedan, jedini Andrej Plenković?

Čini se u ovom trenutku da službenicima na sudovima, koji su još jedini u štrajku jer traže 300 eura povišice, sudbina ovisi o Plenkovićevom migu.

