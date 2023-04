Ban Toskić: Vidjet ćemo hoće li štrajk biti jednodnevni, trodnevni ili generalni

Podijeli :

N1

Šefica KOHOM-a Nataša Ban Toskić uključila se u N1 studio uživo gdje je govorila o planovima za štrajk liječnika.

“Od velikog prosvjeda liječnika 18. ožujka prošla su gotovo tri tjedna. Međutim, niti najava nikakvog poziva nije stigla. Naših pet udruga krenulo je u vrlo konkretne korake u organizaciji štrajka. Vjerujem da će nakon Uskrsa svi mediji biti obaviješteni kada će se štrajk održati. Nije realno očekivati štrajk prije svibnja, a vidjet ćemo kakav će štrajk biti – jednodnevni, trodnevni ili generalni. Za sada prije odluke skupštine liječničkog sindikata ne mogu iznositi nikakve podatke”, kaže Ban Toskić.

Liječničke udruge su poslale pismo Uredu premijera Plenkovića, ali odgovora nema: “Dobili smo samo automatizirani odgovor da je pismo zaprimljeno i ništa drugo. U međuvremenu smo imali sastanak s ministrom Berošem, ali niti on nam nije mogao potvrditi da će nas premijer pozvati na razgovor”, kaže liječnica.

Jesu li liječnici iz Vinogradske pogriješili? Beroš šuti, a DORH slabo napreduje

Ban Toskić objašnjava zašto smatra da Beroš nema ovlasti da riješi probleme liječnika: “Mi smo se svaki put odazvali na razgovor s ministrom Berošem, ali nikakve odgovore od njega nismo dobili. Dojma smo da ministar nema niti ovlasti niti političke snage sam riješiti problem koji je nastao sa nama. On ne može utjecati da se uredba o koeficijentima za naše plaće donese. Ne može utjecati da zakon o radno-pravnom statusu liječnika uđe u proceduru, a taj zakon je u planu aktivnosti Vlade sada već treću godinu i ništa se ne događa. Niti može išta riješiti s robovlasničkim ugovorima naših specijalizanata. Jedina osoba koja ima snage, ovlasti i moć je premijer, a on je iz nama nepoznatog razloga odlučio ignorirati naš apel, prvo na prosvjedu, a potom i pismeno. Naša jasna poruka je bila – zdravstvo je tema, premijeru vi ste na potezu – ali cijela javnost svjedoči da on nije ništa poduzeo. To je vrlo tužno jer je zdravstvo je jedan od stuipova socijalne države. Ako liječnici ukazuju na vrlo konkretne probleme kojima svjedoče i pacijenti, onda doista ne razumijemo zašto se premijer nije odazvao”.

Kad je riječ o plaćama, Ban Toskić kaže: “Plaća se odnosi na naknadu za rad osam radnih sati dnevno. To je plaća. Plaće u javnom sektoru su javne i svima je dostupan podatak kako se obraćunavaju. Osnovica puta koeficijent puta dodaci na radni staž i uvjete rada. Nitko od liječnika nema plaću 5.000 eura, a primanja su sve ono što se zaradi izvan redovnog radnog vremena. Ako ja nakon svog redovnog radnog vremena odlučim raditi negdje prekovremeno, iznajmljivati apartmane ili peglati, to nema nikakve veze s plaćom za moj redovan rad. Kao specijalist obiteljske medicine s gotovo 30 godina radnog staža i kao voditeljica tima, moja satnica je 70 kuna ili 9 eura. Plaće liječnika u obiteljskoj medicini s manje staža ili bez specijalizacije su daleko manje. Ravnatelji i šefovi sigurno imaju veće plaće, ali nismo vidjeli da se takvi bune”. No, smatra da plaće liječnika na takvim pozicijama nisu uopće sporne jer imaju visoku razinu odgovornosti i vrlo visok stupanj obrazovanja. “Plaće s kojima se išlo u javnost su bili neki ekstremni primjeri”.

Luetić na N1 otkrio kad će sindikati donijeti odluku o štrajku liječnika

Komentirala je i liječničke pogreške. Danas N1 piše o pacijentu u Vinogradskoj bolnici, sada pokojnom Mirku Batarelu, gdje obitelj tuži liječnike da nisu dali adekvatnu skrb. “Doista ne znam ništa o ovim primjerima, ali liječnička struka je hiper regulirana zakonima i liječnici snose odgovornost svake vrste. U Hrvatskoj postoji i kaznena odgovornost. U svakom se trenu može završiti na sudu ili u zatvoru i bez licence za daljni rad. Tko radi taj i griješi. Potrebna je stroga kontrola kvalitete i sigurnost zdravstvene zaštite. Mi smo i tijekom naših prosvjednih aktivnosti i svih akcija ukazivali na teško stanje u zdravstvu i upravo na to da je ugrožena sigurnost i kvaliteta zdravstvene zaštite zbog nedostatka osoblja i malo vremena koje liječnici imaju za pacijente. Svi bi trebali nastojati da se to poboljša. I pacijenti moraju znati da i oni snose odgovornost za vlastito zdravlje. Iskazujem punu empatiju prema obiteljima navedenih pacijenata”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.